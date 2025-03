El nuevo guiño de Guillermo Francos a una posible candidatura de Mauricio Macri en la Ciudad: "Sería un buen senador"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que "no descarta" una candidatura a senador del expresidente Mauricio Macri en La Libertad Avanza o como parte de un acuerdo, aunque "supongo que nuestro espacio político tendrá sus propios candidatos" .

"El expresidente Macri sería un buen candidato en la Ciudad de Buenos Aires, es su distrito, creó un partido aquí, fue jefe de Gobierno dos veces, fue presidente de la Nación, nadie puede discutir las cualidades que tiene para ser un muy buen candidato a senador. De ahí a que lo sea, no sé", consideró.

"Me imagino que una personalidad como la de Macri, que fue presidente de la Nación, enfrentar una candidatura a senador, no lo sé. No lo descarto, pero supongo que nuestro espacio político tendrá sus propios candidatos. Esto podrá ser a partir de una posición propia o de un acuerdo político", concluyó Francos.

Guillermo Francos: "Lo de Facundo Manes fue un show preparado"

El jefe de Gabinete se refirió también a la situación sufrida por el diputado de Democracia para Siempre Facundo Manes, quien denunció judicialmente al asesor presidencial, Santiago Caputo, por amenazas. "Fue un show preparado", aseguró Francos.

El funcionario criticó el recurso del legislador de "blandir la Constitución" en rechazo a la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como ministros de la Corte Suprema. "El mecanismo está aprobado por la Carta Magna y eso le pone fin a cualquier tipo de discusión", subrayó.

Además, en cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), expresó que "sería un delirio plantearse que el Congreso no lo apruebe". "Una aprobación por decreto no es lo real porque no lo permitiría el Fondo", sostuvo.