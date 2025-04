Mauricio Macri, durísimo: "Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados"

En tanto, la visita del exmandatario a la ciudad balnearia se produjo en la previa de las elecciones que se llevarán adelante en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, luego de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunciara el desdoblamiento de los comicios provinciales con respecto a las nacionales.

Javier Milei Mauricio Macri Mauricio Macri junto a Javier Milei.

Por otro lado, durante una entrevista en TN el 14 de abril, Macri advirtió que, hasta el momento, no se alcanzó un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, remarcó que desde el espacio amarillo "venimos apoyando como nunca antes lo hizo un partido político que no está en el Gobierno".

En esta línea, marcó que hasta el momento "se cerraron siete distritos" y que "en ninguno fue el PRO con La Libertad Avanza". Además, hizo foco en una cuestión sucedida en una provincia: "En Chaco peor, por pedido de la Casa Rosada, excluyeron al PRO del Frente. Esto me lo dijo el gobernador (Leandro Zdero), que es un amigo mío. Pero bueno, trabajemos en el todo, acá estamos para ir hacia el mismo rumbo que queremos".

Mauricio Macri: "Javier Milei se tiene que dejar acompañar"

El expresidente Mauricio Macri le puso el cuerpo a la campaña del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y acompañó a la candidata a legisladora porteña, Silvia Lospennato, por las calles del barrio porteño Villa Pueyrredón, donde aseguró que el presidente Javier Milei "no se deja acompañar".

La dupla visitó una panadería de la zona, donde su propietaria, con quien se fotografió y compartió coquitos, le pidió que "acompañe" al libertario. Macri recogió el guante. "Lo estoy intentando", balbuceó mientras masticaba, "pero se tiene que dejar acompañar".

Previamente, la mujer le había revelado que las ventas estaban "muy tranquilas", y se había quejado por "los aumentos en los productos". "Me jodés, no se puede creer. ¿Cómo puede ser? La gente se vuelve loca, no puede aumentar por apenas una suba del 10% del dólar por las dudas", lamentó el exmandatario.

Ambos referentes del PRO recorrieron los comercios de la cuadra, y en un local de lencería, en diálogo con el propietario, Macri planteó: "Toda la cuadra me dijo que no vende nada, vos sos el primero". El vendedor, por su parte, retrucó que su comercio está activo, y planteó que el "país está bien", pero que hay que "acostumbrarse a vivir sin inflación".

Pese a ser unas elecciones legislativas a nivel local, los comicios porteños concentran la atención de todo el arco político nacional y el titular del PRO decidió acompañar a Lospennato, quien enfrentará al vocero presidencial, Manuel Adorni.