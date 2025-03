Elecciones 2025: Elisa Carrió anunció que será candidata a diputada por Buenos Aires

"Creo que es importante que la Coalición Cívica esté en las bancas. Yo voy a ser candidata en la provincia de Buenos Aires por si viene una crisis", señaló Carrió.

Carrio

Al ser consultada sobre si la candidatura sería para una banca en la Cámara baja o en el Senado, respondió: "Noooo, me parece un horror el Senado, muy mediocre".

"Tenemos candidatos, vamos solos. ¿Saben por qué? Porque me harté del financiamiento ilegal. Prefiero morir con un partido honrado que vivir siendo cómplice de cosas que vi", denunció Carrió.

La líder de la Coalición Cívica ya había dicho en octubre que planeaba ser candidata porque con el actual Gobierno "está en juego la Constitución".

"Seguramente sea candidata. Si está en juego el tronco de la Constitución Nacional y está en juego el tronco de la educación", sostuvo en aquella oportunidad, y mencionó la presentación del Presidente ante la Asamblea de las Naciones Unidas como otro motivo para postularse: "Y ese discurso de la ONU, que es contrario a todos los tratados internacionales que yo misma redacté, que tienen jerarquía constitucional".

"No me preocupa a quién me enfrente porque yo defiendo principios, no me enfrento a nadie. Solo enarbolo banderas de principios y no le tengo miedo a nadie", había dicho en octubre.