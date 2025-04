La razón por la que Coti Sorokin cancela sus shows: "No me queda opción"

El músico aclaró a sus seguidores que está haciéndose estudios por un dolor agudo que no lo deja seguir con sus rutinas.

Coti Sorokin anunció en sus redes sociales que deberá postergar sus shows por razones de salud: "No me queda opción" , comentó a sus seguidores.

El músico que se separó recientemente de Candelaria Tinelli detalló que tiene fuertes dolores que no lo dejan seguir con sus rutinas: "“Hola gente, paso por acá esta vez para contarles que estoy hace un par de días con un cuadro de Ciatalgia súper agudo que me está complicando mantener en pie los compromisos de viajes y agenda para estos días”, empezó.

A través de una historia de Instagram, el intérprete de Nada fue un error detalló porque tiene que cancelar sus presentaciones: "Venía intentando no tener que cancelar, ni posponer nada , pero quizás no me quede opción. (emoji con lágrima) Estoy bien eh. Y haciéndome todos los estudios y tratamientos necesarios. Voy a ir comentando cómo sigue todo. Gracias por el cariño siempre".

Coti Sorokin en redes sociales Redes Sociales

De acuerdo con lo que dijo a Teleshow uno de sus allegados, Coti ya está recuperándose en su casa, luego de sufrir un dolor agudo en el nervio ciático que lo obligó a dejar las actividades que tenía programadas.

El cantautor tiene previsto presentar su disco Íntimo, en Pilar, en el único concierto que dará en Buenos Aires, y después viajará a España para seguir con su gira.

Coti y Candelaria Tinelli estuvieron casados por aproximadamente un año. Se casaron en febrero de 2024 y, a principios de 2025, ella pidió el divorcio.