Facundo Manes presentó la denuncia contra Santiago Caputo por "amenazas coactivas"

El escrito, de 21 páginas, fue presentado en los tribunales de Comodoro Py, tras el incidente del pasado sábado en el Congreso. Pidió a la Justicia una “urgente investigación de lo sucedido”. “Ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda” , fue una de las frases que le habría dicho.

"Ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda" , fue una de las frases que le habría dicho, según el escrito de Manes. Esa frase la habría escuchado el diputado Pablo Juliano, que estaba a su lado. Además, la denuncia hace referencias a "golpes en la zona renal".

"Una persona que lo acompañaba (podría ser el llamado Fran Fijap) se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me 'pecheó'. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados 'cortitos'", agrega.

Embed - El equipo de DDD debatió sobre el ATAQUE a MANES en el CONGRESO

El abogado defensor de Manes, Mariano Bergés, dio detalles sobre la denuncia en diálogo con Radio 10. "Entiendo que durante hoy miércoles se sorteará el juzgado y empezará a intervenir la Fiscalía y tendrá que empezar la investigación. Este tipo de hechos son bastante sencillos para la denuncia, todo el mundo los ve, hay cámaras de televisión, imágenes, fotos, testimonios públicos, incluso de algunos periodistas. Me parece que la Fiscalía no tendría que tener ningún inconveniente en imputar rápidamente a Santiago Caputo y que empiece una investigación", expresó.

"Un juzgado medianamente serio e idóneo debería ordenar la indagatoria en no más de un mes. Pero conocemos cómo funcionan los juzgados federales, por eso estamos esperando el sorteo", aclaró.

Bergés planteó que "aunque algunos quieran encontrar una estrategia, cualquier tipo de habladuría que se vincule con que Manes pudo haber tenido una relación previa con Caputo o que esto habría sido arreglado se destruye rápidamente con esta denuncia que Manes, desde el primer momento, nos convocó para que preparemos".

"La amenaza no fue 'te voy a hacer algo'. En muchos casos como este existe un marco que debe ser evaluado por el juez y por el fiscal en el momento de comenzar la investigación e ir resolviendo ciertos pasos procesales", concluyó.