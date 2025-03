Guillermo Francos acusó a Facundo Manes de haber ido al Congreso a hacer "un acto de campaña"

El jefe de Gabinete consideró que no hubo amenazas por parte del asesor Santiago Caputo y que al escándalo ocurrido el sábado "se le dio más trascendencia de la que tiene".

Martín Menem, sobre la baja de imputabilidad: "El que las hace, las paga, no importa la edad"

"Se le dio más trascendencia de la que tiene. Conozco a Manes, lo que hizo no condice con la trayectoria que él tenía. Me parece que se agrandó muchísimo. Lo de la intimidación me parece fuera de lugar", declaró el funcionario de Casa Rosada al canal A24.