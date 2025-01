El nuevo ataque de Lilia Lemoine a Victoria Villarruel tras su queja por los sueldos: "Pasanos el CBU así le donamos"

La publicación fue en respuesta a una imagen, también creada artificialmente, de la presidenta del Senado cortando dos limones, una afrenta vinculada al parecido del nombre de la fruta con el apellido de la legisladora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1875706506622201923&partner=&hide_thread=false Pasanos el CBU así le donamos! https://t.co/0niU1c37Z0 pic.twitter.com/y3SmMtt4CF — Lilia Lemoine (@lilialemoine) January 5, 2025

En los últimos días, Lemoine no escatimó en ataques a la vicepresidenta, luego de que la compañera de fórmula de Milei se quejara en un comentario de Instagram de no tener un sueldo digno para la función que ocupa. "Vicepresidente Villarruel, su afirmación de 'ganar 2 chirolas' insulta al 90% de los argentinos. Usted cobra como un diputado, que es un EXCELENTE SUELDO para un trabajador estatal. Nos votaron para ser mejores, no más de lo mismo", escribió en X, y agregó: "No la arrobo porque hace meses me tiene bloqueada".

Además, escribió: "Un síntoma de la casta no es ganar un gran sueldo; es ganar un gran sueldo y no darse cuenta; es vivir adentro de una nuez. Para un millonario es poco, pero un servidor público AUNQUE FUERA UN MILLONARIO, debería saber lo que ganan las personas para las que trabaja".

Lemoine añadió una chicana visual, a través de otra imagen realizada con inteligencia artificial, donde se puede ver a Villarruel en condición de indigencia y con un cartel que dice: "Me pagan dos chirolas".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1875616464570597766&partner=&hide_thread=false Vicepresidente Villarruel, su afirmación de "ganar 2 chirolas" insulta al 90% de los argentinos.

Usted cobra como un diputado, que es un EXCELENTE SUELDO para un trabajador estatal.

Nos votaron para ser mejores, no más de lo mismo.

No la arrobo pq hace meses me tiene bloqueada. https://t.co/HGTc14SU18 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) January 4, 2025

La queja de Victoria Villarruel por su sueldo: "Me pagan dos chirolas y soy vice"

La vicepresidenta Victoria Villarruel realizó un fuerte descargo en sus redes sociales por su salario, aseguró que recibe "dos chirolas" y lo comparó con el sueldo del presidente Javier Milei y otros funcionarios: "Esto es cualquiera".

Luego de que se viera obligada a congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo del 2025 por las críticas recibidas incluso desde el seno de La Libertad Avanza, la titular de la Cámara alta respondió varios mensajes que le dejaron en su cuenta de Instagram donde expresó su descontento con la suma de dinero que percibe por su cargo de vicepresidenta.

Embed La vicepresidenta, Victoria Villarruel se quejó por su sueldo: "Me pagan dos chirolas"



Seguí #C5N EN VIVO por https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/fHVZFUCBdX — C5N (@C5N) January 4, 2025

Aunque no mencionó directamente al jefe de Estado, disparó contra "los funcionarios de primer nivel" al señalar que es "la que menos cobra de todos", luego de que una usuaria cuestionara que no haya firmado antes el congelamiento del aumento de la dieta de los senadores. "Así que te equivocaste en el reclamo. Escribile a los senadores o a los diputados", sumó.

Victoria Villarruel se quejó de su sueldo Instagram

"Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros, y así puedo seguir", sostuvo en otro comentario. Luego agregó que "no me dan vivienda ni nada" y sentenció con dureza: "Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos".

Victoria Villarruel se quejó de su sueldo Instagram

En otra respuesta que brindó en la misma red social apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Aumentó en un 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento", detalló para luego concluir con un contundente: "Digamos la verdad por favor".

De esta manera, Villarruel volvió a expresar su disconformidad con las medidas tomadas desde la Casa Rosada, dejando en claro que la interna continúa vigente.