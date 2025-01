Javier Milei criticó a Victoria Villarruel por la polémica sobre los sueldos del Senado: "Está desconectada de la realidad"

El Presidente no ocultó su enojo con la vicepresidenta, quien había dicho que "le pagan dos chirolas". En medio de la polémica por el aumento de las dietas de los senadores, afirmó: "Es una frase muy desafortunada y propia de no entender cuál es la realidad de los argentinos y del esfuerzo que hicieron".

En diálogo con Radio Mitre, el mandatario escribió otro capítulo de la interna del Ejecutivo y arremetió contra la presidenta de la Cámara Alta: "Es una frase muy desafortunada y propia de no entender cuál es la realidad de los argentinos y del esfuerzo que hicieron, pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos" , expresó un Milei ofuscado.

Además, agregó: "En el Senado son sueldos en torno a los 10 millones de pesos. Es gente que está desconectada de la realidad y es el micromundo en el que ella vive, de la alta política".

Embed Por los dichos de @VickyVillarruel el presidente @JMilei expresa que:

Desde su punto de vista, fué una declaración extremadamente desafortunada.

"Está desconectada de la realidad, es el micro mundo en el que ella vive de la alta política". pic.twitter.com/Tb9sDhnhtu — (@Rayo_Libertario) January 4, 2025

Tras el comienzo del año, Villarruel se vio obligada a congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo del 2025 por las críticas recibidas incluso desde el seno de La Libertad Avanza. El escándalo, que avivó las peleas dentro del partido libertario, escaló nuevamente con los dichos del Jefe de Estado: "El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso (lo que gana Villarruel). Usted entra a Indec y tiene los datos de la distribución de ingresos. El salario promedio de la economía es $400 mil y pico, y debajo de eso tiene el 75% de la población. En el 25% que está mejor, gana entre $500.000 y $7.000.000. En el decil más alto, el promedio gana $1.400.000", detalló el líder libertario.

Además, reveló que la vicepresidenta le había hecho un reclamo salarial, a lo cual contestó: "Yo le aviso que su sueldo depende del Poder Ejecutivo, con lo cual cuando me hizo reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y eso va a seguir así".

Por otra parte, el jefe de Estado relató el motivo por el cual la vicepresidenta tomó distancia del poder real y se alejó del día a día de la gestión: "A partir de mayo decidió dejar de participar de las reuniones de Gabinete porque no compartía nuestra forma de ver y de hacer la política. Ella se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo. Nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones", señaló Milei. Y cerró: "Acá vinimos por el bronce, no por el oro".

La queja de Victoria Villarruel por su sueldo: "Me pagan dos chirolas y soy vice"

La vicepresidenta Victoria Villarruel realizó un fuerte descargo en sus redes sociales por su salario, aseguró que recibe "dos chirolas" y lo comparó con el sueldo del presidente Javier Milei y otros funcionarios: "Esto es cualquiera".

Luego de que se viera obligada a congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo del 2025 por las críticas recibidas incluso desde el seno de La Libertad Avanza, la titular de la Cámara alta respondió varios mensajes que le dejaron en su cuenta de Instagram donde expresó su descontento con la suma de dinero que percibe por su cargo de vicepresidenta.

Aunque no mencionó directamente al jefe de Estado, disparó contra "los funcionarios de primer nivel" al señalar que es "la que menos cobra de todos", luego de que una usuaria cuestionara que no haya firmado antes el congelamiento del aumento de la dieta de los senadores. "Así que te equivocaste en el reclamo. Escribile a los senadores o a los diputados", sumó.