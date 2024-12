El oficialismo redobla su ataque contra Victoria Villarruel por el aumento de las dietas de los senadores: "Te faltan cojones"

La diputada Juliana Santillán aseguró que a la vicepresidenta le "cuesta estar a la altura" de un gobierno "decidido a enfrentar los privilegios". "Si no tenés las herramientas, generá nuevas", le reclamó.

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por el aumento de las dietas de los senadores y le reclamó que no está "a la altura" de un gobierno "decidido a enfrentar los privilegios", en un nuevo episodio que profundiza la interna oficialista.

"Quise responder al twitt sobre la imposibilidad que manifiesta Victoria de no poder hacer nada con el aumento de dieta de los senadores, y me encontré que me tiene bloqueada. Bueno, de ser así al menos por acá en este comentario voy a expresar una opinión", sostuvo la legisladora en su cuenta de X.

"Mirá, Victoria Villarruel, aunque no me puedas leer porque me bloqueaste, el presidente Javier Milei siempre supo lo que debía hacer y lo hizo. Y a los que le dijeron que no se podía hacer lo que era necesario argumentando excusas burocráticas, les terminó demostrando que estaban con la Casta, en el principio de revelación", señaló.

"Así que te digo, Vice, no te faltan excusas, siempre las tenés; te faltan cojones", la cruzó Santillán. En ese sentido, le reclamó que "lo único que hay que hacer es seguir la firmeza de un gobierno que está decidido a enfrentar los privilegios y eliminar a los vivos de siempre".

Tuit Juliana Santillán contra Victoria Villarruel 26-12-24

"¿Tanto te cuesta estar a la altura? Si no tenés las herramientas, generá nuevas. Los objetivos son lo primero, y no sentada desde una poltrona decir: 'No puedo'", concluyó.

Luego de ser cuestionada por algunos usuarios en redes sociales, Villarruel había aclarado que no tenía injerencia sobre la decisión de los senadores de aumentarse las dietas y rechazó las comparaciones con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora, por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto, el cual en diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados", afirmó este martes la presidenta del Senado.

Javier Milei volvió a cargar contra Victoria Villarruel: "Dice que no puede hacer nada"

El presidente Javier Milei volvió a profundizar la interna que mantiene con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, al manifestarse contra los aumentos de las dietas de los senadores y la creación del medio aguinaldo, que percibirán por primera vez en la historia los integrantes de la Cámara alta.

"La mierda de los senadores levantan la manito y se aumentan la dieta. ¡Y se inventan el aguinaldo! ¿Cómo no voy a estar caliente? ¡Dos veces se subieron la dieta!", manifestó el mandatario acerca de la creación de la "dieta trece", que tiene características similares con el Sueldo Anual Complementario (SAC), el cual reciben los trabajadores en relación de dependencia en dos partes: uno en junio y otro en diciembre.

En tal sentido, el jefe de Estado apuntó contra la presidenta del Senado y brindó un nuevo capítulo de su tirantez. "Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín hace. Les recortó un montón de privilegios. Pero yo no estoy en esa silla, estoy en otra, la silla eléctrica", detalló el mandatario durante una entrevista en Neura Media.