Tras las críticas, Victoria Villarruel congeló los salarios de los senadores hasta el 31 de marzo

"He firmado el Decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias", expresó la titular de la Cámara alta a través de su cuenta de X.

"Adhirieron a mi pedido los bloques Frente Renovador de la Concordia Social, LLA, PRO, UCR, Las Provincias Unidas y Libertad, Trabajo y Progreso. Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo", agregó la vicepresidenta.

El aumento a los senadores generó que Villarruel recibiera nuevas críticas por parte de La Libertad Avanza, partido del que fue excluida meses atrás por sus diferencias con el presidente Javier Milei.

Incluso semanas atrás, Milei había cuestionado la inacción de Villarruel con respecto al incremento. “Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín [Menem] hace, qué se yo, recortó un montón de privilegios”, expresó en una entrevista.

image.png

El Gobierno volvió a atacar a Victoria Villarruel: Lilia Lemoine dijo que "se comporta como la casta"

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine escribió un nuevo capítulo de sus embates contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que incluyen apodos como "Bichacruel" y acusaciones de usar recursos del Senado "para su propia campaña". En esta ocasión, la legisladora volvió a tomar el rol de ariete del Gobierno en esta interna y aseguró que la titular de la Cámara alta "se comporta como la casta, le gusta; entonces, que se quede con la casta, no con nosotros".

La excosplayer volvió a tomar distancia de la vice, aunque remarcó que se trata de cuestiones políticas. "No es que no la quiero, no es personal", afirmó, entrevistada en TN. "Estamos todos, tenemos que luchar por los mismos objetivos, pelear", y ejemplificó: "Hasta Patricia Bullrich se vino con nosotros y está dando una pelea en seguridad, entonces no era momento del personalismo, menos con el vicepresidente".

"A mí lo que me molesta es que ella priorice su imagen positiva a un proyecto de país", insistió Lemoine, y subrayó que Villarruel "se comporta como la casta, le gusta". "Entonces, que se quede con la casta, no con nosotros", sentenció, en un repaso de la entrevista en la que la legisladora consideró que "se declaró fan de la alta política".