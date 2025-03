Fue un caso que dividió a una nación entera y Netflix tiene una miniserie imperdible: de qué se trata

Su premisa, sobre un caso criminal de alto perfil que involucra a una figura del rock y las controversias posteriores, serán un atractivo que llamará la atención de los suscriptores de la plataforma. Este tipo de contenido suele estar presente entre lo más visto de la semana, por lo que se espera que pase lo mismo con este documental.

La miniserie De Rockstar a asesino mezcla elementos de investigación documental con reflexiones sobre la violencia de género y la fama, todo esto envuelto en un relato que reconstruye los acontecimientos con profesionalidad y apostando a la intriga.

La trama gira en torno a los eventos ocurridos en verano de 2003, cuando Bertrand Cantat, líder de la banda Noir Désir, fue arrestado tras una violenta discusión con Marie Trintignant que resultó fatal para la actriz. El documental no solo explora las consecuencias judiciales y el impacto mediático de este caso que polarizó a la opinión pública francesa, sino también los oscuros episodios posteriores como el suicidio de la esposa de Cantat, Krisztina Rády, en 2010 y las nuevas revelaciones sobre su comportamiento.

Embed - From Rockstar to Killer: The Cantat Case | Official Trailer | Netflix