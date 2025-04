El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le respondió a Javier Milei: "Preocupa que lo informen mal"

La vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, respondió este martes a los dichos del presidente Javier Milei , quien cuestionó al PRO por no haber cerrado una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) en el distrito porteño y acusó a Jorge y Mauricio Macri de querer "cuidar sus negocios" . "Siempre tenemos la voluntad de acordar, la que nos dice que no es Karina Milei" , lanzó la portavoz.

"Es falso. Desde el PRO trabajamos con los porteños en la Ciudad desde que Mauricio Macri fue jefe de Gobierno y somos el partido que junto a los vecinos de la Ciudad ha encontrado soluciones concretas que han mejorado la vida de los vecinos a lo largo de estos años", señaló Alonso.

"En todos estos años de trabajo del PRO, trayendo equipos, talento, profesionalismo y cambios desde la educación hasta la salud, pasando por la iluminación en las calles y la creación de la Policía de la Ciudad, no ha habido una sola investigación ni un procesamiento. Entonces no me parece ensuciar de esta manera el debate público, quizá no está bien informado y ese es un poco el punto que marcaba ayer Mauricio Macri: hay que cuidar la palabra presidencial porque en un país como la Argentina es algo que está mirando todo el mundo", subrayó.

Karina Milei en Chaco Karina Milei, armadora nacional de La Libertad Avanza, apuntada desde el PRO por negarse a un acuerdo.

La vocera recordó que "con la mejor intención hemos aportado a que el Presidente desde el Congreso pueda tener las leyes necesarias para llevar adelante estos cambios y no dejaríamos de apoyarlo a partir de esto". "Actuamos en beneficio del país, y cuando una idea es buena no nos importa quién es el autor. Siempre hemos acompañado e impulsado ideas de otros. El PRO no solo apoyó proyectos fundamentales que le dieron gobernabilidad al Presidente, también argumentó, mejoró los dictámenes, hizo las modificaciones adecuadas y las negoció con otros bloques, y esa es la intención con la que siempre nos acercamos a la política", remarcó.

"El PRO siempre tiene voluntad de acordar cuando hay un temario y buenas ideas sobre la mesa. En todos estos meses nadie levantó el teléfono para sentarse a tomar un café con los actores del PRO en las distintas provincias. Por eso me preocupa que al Presidente lo informen mal. Delega cuestiones políticas en su armadora, que es su hermana Karina, y ella se sacó dos fotos, pero no hay un acuerdo entre partidos con un temario que sea conocido por los electores bonaerenses", apuntó la portavoz.

"Ya hubo cierres de listas en siete provincias, ahí Karina Milei decidió no hacer alianzas con el PRO. La que le dice "no" al PRO es Karina Milei", concluyó.