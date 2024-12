El Gobierno anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti de la exEsma

A partir del 2 de enero los trabajadores del sitio de Memoria no podrán ingresar al lugar.

La Secretaria de Derechos Humanos anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti por una supuesta "reestructuración interna" y informó a través de WhatsApp a los trabajadores públicos que a partir del 2 de enero no deben presentarse en el lugar.

"El Secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025", informó la secretaria a través de un canal de difusión de WhatsApp.

"Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos", agregaron.

Minutos después agregaron: "A todo aquel que no se haya adherido al Plan de Retiro Voluntario, o en su defecto, se haya adherido y por falta de interés propio o porque no se lo haya considerado ´trabajador imprescindible´ para obtener su continuidad mediante un ART 9, NO DEBE PRESENTARSE a partir del dia 02 de enero de 2025".

El Centro Cultural Haroldo Conti es un espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los Derechos Humanos que funciona desde el 2004 en la ExEsma, Av. del Libertador 8151.

"Acaban de avisar que cierran el Conti por reestructuración y que la mayoría de sus trabajadores fueron despedidos y los que no entran en guardia pasiva y no pueden ingresar a partir del 2 de enero. Todo esto lo hacen a las 14 hs de un 31 de diciembre por WhatsApp. Este Gobierno es el mal en todo sentido. Todo mi apoyo a los y las trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti lugar que tuve el placer de dirigir", expresó la actriz y ex directora del espacio cultural Lola Berthet, en su cuenta de Instagram.

Ante esta situación, trabajadores de distintos sitios de memoria, junto a las Mesas y Comisiones de los ex CCDTyE Olimpo, Atlético, Orletti y Virrey Cevallos convocaron una concentración que se realizará el jueves a las 10 de la mañana para "acompañar a lxs trabajadores en su ingreso a la ex ESMA".

"Ante los despidos masivos en la Secretaría de DDHH y el Ministerio de Justicia, la destrucción de las políticas de Derechos Humanos y el inminente cierre de los Sitios de Memoria, necesitamos del apoyo de todos y todas para seguir defendiendo nuestra Memoria colectiva y las políticas que la preservan", afirmaron.