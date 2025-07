Llamativo: es una banda de rock que no existe y es furor en Spotify

Una banda que nunca tocó en vivo, que no dio entrevistas y cuyos miembros no existen en el mundo real, se convirtió en sensación en las plataformas de streaming. Se trata de The Velvet Sundown, un proyecto musical generado íntegramente por inteligencia artificial que, con una estética setentista y melodías nostálgicas, ya superó el millón de oyentes mensuales en Spotify. Lo llamativo no es solo su popularidad repentina, sino que todo, desde las canciones hasta las fotos y nombres de los músicos, fue creado por IA.