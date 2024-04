El dramático testimonio de los empleados despedidos del Estado: "Después de 31 años me quedé sin trabajo"

Una mujer relató el dramático momento que vive después de ser despedida de la Secretaría de Cultura por orden del Gobierno Nacional. Durante el período de enero y febrero, finalizaron 248 contratos y la semana pasada cesaron más contratos. "Después de 31 años me quedé sin trabajo", afirmó entre lágrimas.

Desde la Secretaría de Cultura, el periodista Diego Lewen para La Mañana por C5N, consiguió el testimonio de una mujer que fue despedida después de trabajar varios años en el organismo, quién contó en primera persona la incertidumbre que atraviesan: "Después de 31 años de trabajo. Con lo que me costó volver, me echaron en 2016. Estuve casi seis años de volver al Estado y ahora otra vez esto. No tiene perdón de Dios".

Con los ojos llenos de lágrimas, la mujer explicó que su marido es jubilado, cobra la mínima y se encuentra enfermo operado del corazón: "Si me quedo sin trabajo que mierda voy a comer".

Otro joven que trabajaba como Coordinador del Área de Logística en el Área de Diversidad por casi diez años, también contó su testimonio: "Fui despedido el 31, el miércoles pasado me enteré vía mail. Creo que no es la forma de decirle a una persona que se queda sin trabajo, que no tiene cómo darle de comer a su familia".

"Uno lo hace por amor, porque cree que el Estado está para esa gente, para los que menos tienen. Que venga un Gobierno y te diga que tu trabajo no vale", explicó. Además, denunció que el Gobierno Nacional "hace tres meses que asumieron y en el edificio donde trabajo no se presentó ningún funcionario", como para inspeccionar el funcionamiento del área.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabezó un nuevo paro nacional acompañado de una movilización al Ministerio de Economía, que comenzó a las 11 y finalizó pasadas las 13.

En medio de la tensión por los masivos despidos en distintas dependencias del Estado, el titular del gremio Rodolfo Aguiar caracterizó como "un éxito" la medida de ingresar a los trabajadores cesanteados a la fuerza. A la misma vez, responsabilizó al Gobierno de la tensión generada con el sector tras no ponerle un freno a las desvinculaciones.

A la medida del miércoles, este viernes se le suma el reclamo salarial por falta de acuerdos con el Gobierno. La propuesta para el sector fue del 9%, la cual fue rechazada por la central obrera. En una nueva asamblea, se pidió el 25% para equiparar sueldos con inflación y se espera que desde el Gobierno la respuesta sea negativa.

De esta manera, este viernes solamente prestarán servicios los trabajadores que estén nucleados bajo el ala de UPCN, no los de ATE. Con el Estado paralizado habrá complicaciones, por ejemplo, en ANSES, hospitales públicos, enfermerías, en PAMI y otras dependencias.

“Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que reinstalar en sus puestos de trabajo y determinar el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la no prestación de servicios”, amenazó Aguiar en un comunicado