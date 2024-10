El descargo de Jorge Rial frente a las acusaciones de la diputada Juliana Santillán y el youtuber Fran Fijap

En ese contexto apuntaron contra el conductor de Argenzuela, pusieron en duda su rol como periodista y aseguraron que desde Argenzuela se "fomenta la violencia". "En el programa de Jonatan Viale ayer nos dedicaron bastante tiempo y casi nos hicieron responsable de todo esto", indicó el conductor.

En el comienzo de la edición de este jueves, Rial dedicó unos minutos para responderle al streamer libertario: "Soy periodista, mal que te pese a vos, cosa que vos no podés decir. Y no, no tenés calle". "Este chico no es periodista. Es un youtuber libertario que, a diferencia de muchos otros, es provocador", aclaró.

Además se refirió a lo indicado por Antúnez, quien sostuvo que hace dos años juntaba cartones con su familia. "Para cartonear le iba bastante bien. Lo enganchamos hace dos años recorriendo el mundo, en Nápoles, en Roma, en Suiza... ¿De verdad cartoneaste o en aquella época ya estabas recibiendo guita de alguien, como lo estás haciendo ahora?", apuntó mientras compartió fotos de los viajes que el propio streamer subió a sus redes sociales.

Santillán, por su parte, calificó al ciclo de C5N como "programita" y Rial le mostró la planilla de rating y comentó: "Nos va bastante bien, sin ustedes y sin la plata del Gobierno".

Por otra parte, cuestionó la labor de la diputada: "Estuvo a punto de vendernos una estafa enorme a los argentinos. Es pareja del empresario (Guillermo) Tofoni, que fue echado a patadas de la AFA por negocios turbios y está detrás de la privatización del fútbol junto a Daniel Scioli".

"Intentaron hacer una estafa con el fútbol argentino. Traer una empresa que acaba de quebrar y que ellos ya sabían que iba a quebrar y la traían a este país a cambio de quedarse con una guita", explicó en referencia a la empresa 777 Partners, el grupo que impulsaba el Gobierno para implementar las SAD.

Por último, Rial sostuvo que "fue una puesta en escena la que hicieron ayer sin estar yo delante" y les envió un mensaje a los periodistas que participaron de la misma. "Quiero invitar a Joni Viale y a Wiñazki a un debate público abierto sobre periodismo en la UBA. Tenemos que empezar a discutir el rol del periodismo, porque si estamos perdiendo el tiempo en reivindicar a los que no son periodistas... Si dudamos ante un pibe, que es un streamer y youtuber, sobre nuestra profesión, estamos terminados", señaló.

Finalmente, atribuyó el nivel de agresión que prevalece en la sociedad al jefe de Estado: "El primer culpable de todo esto es Javier Milei. Este señor es el violento y fue siempre violento y sobre todo si son mujeres, porque además es misógino".