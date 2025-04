El cardenal jesuita cercano al papa Francisco cruzó a a Milei por promover la baja de edad de imputabilidad

En el programa radial Rezá x mí, el sacerdote Munir Bracco, titular de la Pastoral Social de la arquidiócesis de Córdoba, expresó que la Iglesia argentina “quiere más oportunidades que penas para los chicos, queremos poner sobre la mesa un tema muy sensible para todos, queremos ir a un debate de profundidad, no sólo bajar la edad o no de punibilidad. Estamos de acuerdo que nadie quiere los delitos, queremos bajar los delitos, pero debemos ver las causas, las raíces profundas, que ocasionan los delitos, bajar la edad no es una solución que va a fondo del tema, veamos la causa del menor cometiendo delitos”.