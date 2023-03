El crudo testimonio de la mujer que denunció a Ricardo Bussi por violación

La mujer que en 2020 denunció por violación al legislador de Tucumán Ricardo Bussi , candidato a gobernador de esa provincia y aliado de Javier Milei, brindó un crudo testimonio de lo que le toco padecer en todo este tiempo. "Entraron a mi casa, me dispararon. Un comisario me amenazó de muerte" , relató Lupe, el seudónimo de la denunciante, a Argenzuela .

"No es para nada fácil. La causa ya tiene tres años. Muchas cosas no cambiaron después de la denuncia. Siguen las intimidaciones y el silencio de la Justicia, que no procede. Es una impunidad terrible la manera en que se maneja este tipo. Ahora se candidateó otra vez. Es una risa todo", se quejó.

Lupe dio detalles de las represalias que le toca sufrir por haber denunciado al hijo del fallecido genocida Antonio Bussi. "Entraron a mi casa, me dispararon. Más de 14 impactos de bala tenía la casa. Me tuve que esconder con mis nenas en un pozo. Me mandaron a la policía a apretarme. Un comisario me amenazó de muerte. Me iban a matar. Total, iba a ser una más", agregó la denunciante.

Ante la inacción de la justicia tucumana, Lupe decidió llevar su caso a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Tuve que acudir a instancias internacionales porque es impresionante la impunidad en la que se maneja, el poder que tiene. Se burla de la justicia”, señaló.

“Estoy muy cansada, muy enojada. No puede ser que una persona como esta se esté candidateando y que salga con un arma en la televisión. Me da terror. Yo me tuve que ir de la provincia porque no me garantizaban seguridad", concluyó la víctima.

Quién es Ricardo Bussi, el aliado de javier Milei en Tucumán

Nació en Kansas City, Estados Unidos, mientras su padre, el genocida Antonio Bussi, recibía entrenamiento militar en Fort Leavenworth. Tiene 58 años y es abogado.

Ingresó en la política a fines de la década del '80, siendo muy joven. Fue asesor en el Congreso, diputado, senador, concejal de San Miguel de Tucumán y legislador provincial, cargo que ocupa actualmente.

En mayo de 2020 fue denunciado de haber violado a una mujer en su despacho de la legislatura, una causa que está frenada en la justicia. Mientras tanto, el hijo del represor hace campaña para ser gobernador en un acuerdo con el espacio de ultraderecha que lidera Javier Milei.