Dura crítica del padre "Paco" Olveira a las políticas del Gobieno: "No les importa nada la vida de los pobres"

Dura crítica padre "Paco" Olveira a las políticas del Gobieno: "No les importa nada la vida de los pobres"

El sacerdote e integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres Francisco "Paco" Olveira criticó fuertemente las políticas económicas del gobierno de Javier Milei , la suspensión del envío de alimentos a los comedores y las expresiones del Presidente sobre las personas que no llegan a fin de mes.

"Al Gobierno no le importa nada la vida de los pobres" , expresó el cura en comunicación con La voz de la calle. Olveira repudió que el Gobierno tenga 5 millones de kilos de comida almacenados en depósitos mientras que comedores de todo el país denuncian que no reciben alimentos desde el cambio de gestión sostuvo que se trata una gestión "perversa".

"Se está comiendo salteando en los barrios. La gente está cocinando con leña", detalló como ejemplo de la crisis que se vive en los barrios populares. "Choca mucho saber que tienen 5 millones de kilos de alimentos almacenados con riesgo de pudrirse y que la gente la esté pasando muy mal. Eso está generando un quilombo muy grande", advirtió.

Acto seguido Olveira reflexionó sobre la frase de Milei, quien al ser consultado por la gente que no llega a fin de mes indicó que si eso sucediera se estarían muriendo, y manifestó que el Presidente es un "desvergonzado" que no tiene un "mínimo de empatía". "En Argentina de hambre no se muere nadie pero pasar hambre y vivir sin dignidad es otra cosa. El Presidente tiene mucho cinismo y falta de empatía", señaló.

También sostuvo que la causa judicial contra los comedores es una falacia absoluta para justificar la falta de envío de alimentos. "Es la excusa que genera el Gobierno para no poner un peso. Para los comedores no hay plata pero si para ir a España a un encuentro de la extrema derecha", reprochó

Luego sostuvo que el Gobierno le tiene miedo a las organizaciones sociales porque organizan al pueblo y luchan por los derechos, por eso las persiguen y estigmatizan. "No les importa absolutamente nada la vida de los pobres, lo único que les importa es que cierre la cuenta. Si es con la gente afuera no le importa", completó.