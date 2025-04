Deserción en el PRO: dos diputados abandonaron el espacio para armar el bloque "Futuro y Libertad"

La reducción que sufrirá el interbloque no afectará la cantidad de miembros que tendrá el PRO-MID en la comisión investigadora del criptogate, debido a que el martes había sido formalizada la conformación del organismo parlamentario que investigará el caso de esa estafa virtual.

"Mi integración dentro de ese bloque no es viable porque debo centrarme en quienes represento. La coherencia me obliga a seguir por otro camino, sin renunciar a los valores que me trajeron hasta acá", expresó el diputado Chumpitaz.

El diputado santafesino aseguró que seguirá "trabajando con la misma convicción de siempre, con más fuerza que nunca, por la libertad, la seguridad y el respeto a quienes hacen grande Santa Fe y Argentina con esfuerzo y honestidad".

Chumpitaz es un empresario y ex jugador de rugby que estuvo muy cerca del ex presidente Mauricio Macri, pero en los últimos meses se había acercado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En un comunicado, el legislador señaló que su "objetivo principal es muy firme: defender a los santafesinos. No tengo nada en contra de los porteños. Mis ideales siguen siendo exactamente los mismos".

Acto seguido manifestó que "Futuro y Libertad" buscará "articular con otros sectores liberales, federales y reformistas que compartan una visión estratégica del país: desarrollo con reglas claras, protagonismo de las provincias, y una política que se ponga al servicio de la gente, no de sí misma".