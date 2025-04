Comisión investigadora por el caso Libra: se conocieron los nombres de los integrantes pero hay quejas e impugnaciones

Desde UxP y Encuentro Federal salieron a denunciar fraude y trampa política, pero lo cierto es que el artilugio usado por el PRO y LLA era lícito de acuerdo a la redacción que se acordó en el recinto. Perdida por perdida, UxP actuó en espejo con el PRO y LLA al "prestarle" las diputadas Julia Strada y Mónica Macha al Frente de Izquierda.

Tras ese movimiento, el bando oficialista empardó en 14 el partido a partir de la ruptura del bloque de la UCR y la creación de la bancada Liga del Interior de radicales "pelucas", de seis integrantes. Esta paridad de fuerzas desembocará inevitablemente en una profundización de la disputa por la conducción de la comisión investigadora.

Pero las discusiones no terminaron ahí. Los diputados de UxP instaron al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a no aceptar a los integrantes de Innovación Federal por no mandar el listado con los nombres dentro del plazo establecido, con fecha límite el viernes de la semana pasada. Por su parte, los integrantes de dicho bloque solicitaron a Menem que les diera más tiempo para mandar su listado.

Como distintos bloques adelantaron que habrán más quejas e impugnaciones, no se descarta que la oposición busque ir al recinto el 22 de abril, el mismo día de la interpelación al jefe de Gabinete Guillermo Francos y un día antes de la primera reunión de la comisión, para buscar que se respeten las conformaciones de los bloques previas a la votación.

Estos son los integrantes comisión investigadora de $LIBRA

Unión por la Patria

Pablo Carro

Juan Marino

Rodolfo Tailhade

Sabrina Selva

Itaí Hagman

Carolina Gaillard

La Libertad Avanza - CREO

Gabriel Bornoroni

Nadia Marquez

Nicolás Mayoraz

Paula Omodeo

PRO - MID

Cristian Ritondo

Silvana Giudici

Martín Maquieyra

Oscar Zago

UCR

Soledad Carrizo

Lisandro Nieri

Encuentro Federal

Oscar Agost Carreño

Nicolás Massot

Coalición Cívica

Maximiliano Ferraro

Mónica Frade

Innovación Federal

Agustín Domingo

Yolanda Vega

Democracia para Siempre

Danya Tavela

Fernando Carbajal

Liga del Interior

Francisco Monti

Pablo Cervi

Frente de Izquierda - Nacional y Popular