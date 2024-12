Denuncian que Patricia Bullrich utilizó presos para armar una falsa inauguración del penal de Coronda

"Nos enteramos de que se iba a inaugurar la cárcel, nos sorprendió mucho el discurso de la ministra, primero cambiando varias cosas que veníamos hablando, como el perfil de los internos. Siempre veníamos diciendo que necesitábamos la garantía de la tranquilidad para los vecinos de Coronda, en todo momento se dijo que iban a abrir un perfil C, que es un perfil de internos que ya prácticamente estaba en estado de libertad. Y bueno la ministra en el discurso dice que van a venir internos de alta peligrosidad y que la cárcel está preparada para esto", detalló.

El intendente relató que "a las 5:30 vinieron con un colectivo de Marcos Paz, con custodia, demandando gastos, innecesario". "Bajaron a los internos, les sacaban fotos entrando a las celdas, cerrando y diciendo que ya quedaban alojados en Coronda. Los internos tuvieron media hora en Coronda, hicieron esa foto y se los llevaron, no me interesa a dónde, sí me interesa los precios que lleguen a la cárcel federal de Coronda sean de la provincia de Santa Fe", añadió.

"Quiero que quede claro que nosotros no estamos en contra de la cárcel federal. Coronda en su momento aceptó la cárcel, más allá de las condiciones son distintas. Pero lo que no queremos es este teatro que se hace, que realmente no sirve para nada. Sí queremos respuestas concretas a lo que están demandando los vecinos, que es simplemente la tranquilidad de que la cárcel no va a afectar a la convivencia de la ciudad", enfatizó el jefe comunal.

"Sabíamos que la cárcel hasta abril no va a estar en funcionamiento. Todavía no hemos resuelto dónde vamos a alojar a toda esa familia penitenciaria. Aquí no hay alquileres. Teníamos un compromiso del Gobierno Nacional y obras que se iban a hacer, pero queremos mínimamente que los profesionales, en un acuerdo que habíamos hecho de palabra, iban a ser tomados de Coronda. Todavía no había salido una bolsa de trabajo. La gente decía: ¿cómo abre la cárcel si todavía no está la bolsa de trabajo?", destacó Ramírez.

"A uno le preocupa la seguridad que necesitamos los corondinos para que toda esta gente de alto perfil y la visita no le joda la vida a los vecinos de Coronda, y que realmente los internos que vayan a la cárcel de la unidad penitenciaria federal sean de la provincia de Santa Fe. Entiendo el apuro de la provincia pero tenemos que entender que hay que resolver situaciones que están por encima de uno", agregó.

"No va a ser fácil el diálogo ahora porque uno es muy temperamental y yo defiendo mucho a mi ciudad. Acá hay una cuestión política, yo no hago miramientos políticos, no pertenezco a ese espacio pero lo apoyé en su momento. Creo que hay cosas que está haciendo bien, pero estos temas hay que salir a denunciarlos porque dañan la convivencia en la ciudad", sostuvo el intendente.

"Tuvimos una reunión hace diez días con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con toda la plana mayor, con el Servicio Penitenciario Provincial, con el ministro, con la vicegobernadora, y en ningún momento se habló de llegar a internos acá en ningún momento en la reunión", remarcó.

"Creo que hasta fin de abril no se va no se va a colocar internos acá. Ojalá se termine mucho antes y podamos resolver distintas situaciones. Hoy hay mucha gente demandando alquileres, demandando lugares donde vivir, hay muchas cosas que todavía no hemos resuelto, desde hace 8 meses que venimos trabajando y no hemos avanzado en nada. No hacía falta anunciar con bombos y platillos todo esto, no hacía falta que yo termine en los medios", concluyó.