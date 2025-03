Democracia Para Siempre no pudo radicar la denuncia por las amenazas de Santiago Caputo a Facundo Manes

Juliano se había presentado en la comisaría pasadas las 23:30 para formalizar la denuncia contra Caputo. Según aseguró Manes, el asesor le dijo que le iba a tirar en contra todo "el poder del Estado" y uno de sus acompañantes lo agredió físicamente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dipdemocraciaps/status/1896048962198724742?t=_XhziTuTmz0jAPfnKhdT6A&s=19&partner=&hide_thread=false Luego de esperar una hora y media en la comisaría de @DiputadosAR, @PabloJulianoLP (presidente del Bloque Democracia para Siempre) se retiró del Congreso sin haber podido radicar la denuncia por la amenaza de Santiago Caputo a @ManesF. — democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) March 2, 2025

Esta madrugada, el presidente Javier Milei compartió un posteo que acusaba al legislador de exagerar "unas palmaditas" de Caputo. "Aquí la prueba de lo mentiroso que es Manes y de la basura que son los periodistas que intentaron hacer de esto un escándalo. Muchos periodistas son parte del problema. Coimeros", afirmó.

"Presidente Milei: su entorno le pasa un video trucho. Manes no dijo que fue Santiago Caputo quien le pegó. 'El que vino con Caputo me pegó', fue la frase. Fíjese quién lo rodea. Acá el video completo", le respondió la cuenta oficial de DPS junto al video con las declaraciones del diputado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dipdemocraciaps/status/1896091734507209100&partner=&hide_thread=false Presidente Milei: su entorno le pasa un video trucho.

Manes no dijo que fue Santiago Caputo quien le pegó.



"EL QUE VINO CON CAPUTO ME PEGÓ", fue la frase.



FÍJESE QUIÉN LO RODEA.



Acá el video completo: https://t.co/bX5oiQVyz3 pic.twitter.com/j0WmcfzBOH — democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) March 2, 2025

Cuál fue la amenaza de Santiago Caputo a Facundo Manes tras la apertura de sesiones ordinarias

El asesor presidencial Santiago Caputo amenazó a Facundo Manes luego de que el diputado radical levantó con las manos una Constitución Nacional durante el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, al grito de "léanla" y apuntando al gabinete de ministros.

Tras la discusión con el jefe de Estado, Caputo intimidó al diputado nacional de Democracia para Siempre. "Ya me vas a conocer, te voy a tirar todo el Estado encima", advirtió. Manes denunció: "Vino Caputo y me amenazó: 'Ya vas a saber de mí'. Vino y me dijo: 'No puedo creer lo que hiciste'. Y el que vino con Caputo me pegó".

"Lo que pasó fue un escándalo", expresó. Según contó, Caputo fue a cruzarlo en los pasillos del Congreso junto al influencer libertario Fran Fijap. "Vino con cinco personas y le pregunté por la criptoestafa y la decisión de poner dos jueces por decreto en la Corte Suprema y me amenazó. Una persona que estaba con él me pegó", aseguró.