Drama romántico japonés: de qué se trata Por qué me visto para el amor, la nueva serie que llegó a Netflix

Kurumi Mashiba (Haruna Kawaguchi), publicista exitosa, deja caducar accidentalmente su contrato de apartamento y se muda con su amiga Kouko Saotome (Yui Natsukawa). Descubre que el lujoso departamento de Kouko es compartido con tres personas singulares: Shun Fujino (Ryusei Yokohama), chef minimalista, Haruto Terai (Ryuhei Maruyama), consejero en línea, y Ayaka Hase (Anne Nakamura), artista emergente.

Mientras conviven, cada residente experimenta un crecimiento personal y conexiones imprevistas. El exterior profesional de Kurumi se suaviza gradualmente, volviéndola vulnerable a un amor inesperado. La experiencia de compartir vivienda desafía sus ideas preconcebidas y abre su corazón a nuevas relaciones emocionales. Este drama romántico japonés de 2021, dirigido por Ayuko Tsukahara, explora la amistad, el desarrollo personal y el poder transformador de los encuentros fortuitos.

Embed - Because This Is My First Life | Tráiler