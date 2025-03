Cuál fue la amenaza de Santiago Caputo a Facundo Manes tras la apertura de sesiones ordinarias

Santiago Caputo Santiago Caputo en el Congreso. NA/Mariano Sánchez

Entonces, el jefe de Estado se mostró envalentonado y a los gritos agregó otra frase, refiriéndose a la profesión del radical: "Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada". Luego, continuó lo cuestionó por criticar al Gobierno: "Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertario a kirchnerista como hiciste vos, Manes". "Te falta mucha teoría política", señaló.

En tanto, tras la discusión con el jefe de Estado, Caputo intimidó al diputado nacional de Democracia para Siempre. "Ya me vas a conocer, te voy a tirar todo el Estado encima", advirtió.

La denuncia de Facundo Manes sobre Santiago Caputo

El diputado nacional Facundo Manes denunció que fue agredido por el asesor presidencial Santiago Caputo, tras el ataque del presidente Javier Milei durante el discurso en el inicio de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa y aseguró: "Vino Caputo y me amenazó. 'Ya vas a saber de mí'. Vino y me dijo 'no puedo creer lo que hiciste'. Y el que vino con Caputo me pegó".

El legislador de Democracia para Siempre habló con la prensa tras la apertura de sesiones ordinarias y explicó: "Lo que pasó fue un escándalo", expresó. El radical contó que Santiago Caputo fue a cruzarlo en los pasillos del Congreso, tras el cruce con el Presidente en el recinto, junto al influencer libertario Fran Fijap.

Embed #AHORA | Tensión en el Congreso



Santiago Caputo bajo a buscar a @ManesF por el cruce en el recinto pic.twitter.com/MeP6eBAMXN — Dataclave (@Dataclave) March 2, 2025

"Vino con cinco personas y le pregunté por la criptoestafa y la decisión de poner dos jueces por decreto en la Corte Suprema y me amenazó. Una persona que estaba con él me pegó", aseguró. Cabe recordar, que el neurólogo fue uno de los pocos legisladores opositores que participó de la Asamblea Legislativa.

En el video que refleja el apriete del asesor, se puede observar el cruce entre Manes y Caputo, y cómo Fijap tapa la cámara en el momento que retrataba el momento.