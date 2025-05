"La Tana" de Gran Hermano explotó porque la tildaron de sucia: "Odio a todos"

Se pudo ver a su compañera Gabriela Gaianatassio que está tomando mate, se negó a darle uno: "Está amargo, ¿puedo tomar?", dijo, y la otra le contestó: "No, anda a lavarte los dientes primero", aunque ella aseguró que "ya me los lavé, no me des nada".

Después, imitó a la brasileña y su frase “'Ay, ¿pero te lavaste los dientes?´”, recordó luego ante las cámaras y opinó: “Tiene esos comentarios de mierda, discriminativos”.

La Tana sabe defenderse adentro de la casa y seguir su camino dentro del juego: “Me chupan un huevo mis compañeros, ya en esta instancia no lo callo más”.