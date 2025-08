Una nueva producción de Netflix sorprende con una fallida toma del área 51: de qué se trata el documental

Sinopsis de Fiasco total: La toma del Área 51, el nuevo estreno de Netflix

Fiasco Total-La toma del Área 51 - Netflix

Fiasco Total: La Toma del Área 51 (título original: Storming Area 51) es un documental estrenado en 2024 que aborda, con humor y una dosis de absurdo, el fenómeno viral nacido en Facebook en 2019 bajo el lema “Storm Area 51, They Can't Stop All of Us”( Asaltemos el Área 51, no pueden detenernos a todos). Esta producción se convierte en una de las novedades destacadas de Netflix.

La película repasa los orígenes del evento, la cultura que se formó en torno a él y lo que realmente sucedió cuando miles de personas se reunieron en el desierto de Nevada con la insólita intención de liberar extraterrestres de una base militar secreta.

Tráiler de Fiasco total: La toma del Área 51

Reparto de Fiasco total: La toma del Área 51

Entre los protagonistas del documental se encuentra Matty Roberts, el creador original del evento en Facebook que dio origen al fenómeno. También aparece Ariel LeBeau, quien tuvo un rol central en la organización de los eventos alternativos que surgieron en paralelo a la convocatoria principal.

La producción incluye testimonios de numerosos asistentes y fanáticos del Área 51, quienes relatan sus motivaciones y vivencias durante la insólita movilización. Además, el documental incorpora material de archivo, grabaciones tomadas de redes sociales y entrevistas que ayudan a reconstruir el clima que rodeó este peculiar momento viral.