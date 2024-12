Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por el Presupuesto 2025: "No vamos a estar en democracia plena"

"El Congreso Nacional terminó sus sesiones ordinarias, y lo hizo sin tratar el presupuesto del año que viene. Esto es de una gravedad que me parece que solo puede ser solapada y también tal vez esté pasada por alto por la cantidad de barbaridades que ocurren cotidianamente, pero que el Poder Ejecutivo Nacional no tenga ningún interés en discutir y votar el Presupuesto nacional para el año que viene es de una gravedad históricamente destacable", planteó en conferencia de prensa.

El mandatario provincial destacó que "si esto ocurre sería la primera vez en la historia que por dos años consecutivos un Poder Ejecutivo funciona sin presupuesto". "A mí me tocó ser ministro de Economía en la época de Cristina y conocer entonces lo que representa la presentación y la puesta en marcha de un presupuesto nacional. Es un mecanismo de control del Poder Ejecutivo por parte del Congreso: lo más importante es que la sociedad sabe en que se van a gastar sus recursos, esa famosa 'con la tuya'", argumentó.

"Bueno, si no hay presupuesto, el Gobierno nacional lo pospone por segunda vez y tiene absoluta absoluta arbitrariedad en los gastos en una porción relevante importantísima de los recursos del Estado, es una inmensa estafa. Ahora estamos todos a la expectativa de que en sesiones extraordinarias que tiene que convocar el Presidente de la Nación ponga a consideración el presupuesto nacional", señaló Kicillof.

El gobernador enfatizó que, sin presupuesto, "estamos sin mapas, sin guía, sin GPS, sin nada, y Milei se va convirtiendo en alguien que atropella la división de poderes". "Sin presupuesto, con un decreto que le permite renegociar y reestructurar la deuda que es absolutamente improcedente, luego vetando cuando no le gusta como pasó con las universidades o los jubilados, y por último y por último trabando la discusión de los DNU", describió.

"Esto no tiene nada que ver con una democracia, el año que viene no vamos a estar en democracia plena si esto ocurre, así que es un llamamiento a que se discuta el presupuesto nacional", concluyó.

Luego, en referencia al presupuesto de su distrito, el mandatario subrayó: "Hay que dejar aclarado que, normalmente, los presupuestos provinciales utilizan como marco de contexto, como proyecciones macroeconómicas, las contenidas en el presupuesto nacional, que se suele presentar en septiembre como efectivamente se hizo, pero sin un debate ni discusión, sabiendo que ese proyecto se utiliza eso como insumo para ver cuáles son los números macroeconómicos".

"Como lo ha dicho nuestro ministro Pablo López, no dieron lugar a un debate, una discusión o una polémica sobre si estamos de acuerdo o no con que las proyecciones en torno de tipo de cambio, de crecimiento, de balanza comercial se van a cumplir o no, es decir, no es una evaluación sino que se toma como un dato el presupuesto nacional, por eso también es necesario que exista el presupuesto nacional y que se discuta, porque esta intención aparente de gobernar sin presupuesto puede tener que ver también con que las proyecciones que presentaron no las quieren defender o ya no están dispuestos a sostenerla", añadió el gobernador.

Noticia en desarrollo.-