El Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias para tratar la reforma electoral, pero está en duda el Presupuesto 2025

El Gobierno podría convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO , aunque todavía no tiene definido si incluirá en ese trámite el Presupuesto 2025. En los últimos días, comenzó a circular con fuerza esa posibilidad, pero aún no terminó de oficializarse.

Fuentes cercanas a Casa Rosada informaron a C5N que, luego del documento que un grupo de gobernadores aliados publicó este martes, no hubo ningún avance en las negociaciones, por lo que al momento la chance más concreta es que se prorrogue el Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo.

"No hicieron ninguna propuesta concreta sobre cómo mantener el déficit cero. El Gobierno no quiere cualquier presupuesto, quiere el que envió para mantener el equilibrio fiscal", advirtieron las fuentes, dando a entender que en Balcarce 50 no están dispuestos a ceder en ninguno de los puntos del comunicado de los mandatarios provinciales y que solo habilitarían a que se trate el presupuesto en extraordinarias si tienen garantizados los votos.

Los reclamos de los gobernadores del PRO y la UCR consisten en las deudas por cajas previsionales; la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.

Los que llevan las cuentas en la administración libertaria estiman que los pedidos configuran un total u$s3.700 millones.

Reforma electoral y privatización de Aerolíneas Argentinas

El oficialismo buscará debatir en el Congreso la reforma electoral, específicamente la eliminación de las PASO y la modificación del financiamiento de los partidos políticos.

También, estudian sumar la privatización de Aerolíneas Argentinas y los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema.

"No vamos a habilitar extraordinarias si no es seguro que se aprueben los proyectos que necesita el Poder Ejecutivo, que son los dos de Reforma Electoral, y para que el Senado nombre a los jueces que ya enviaron los pliegos y para que se defina los nombramientos de Lijo y Mansilla como ministros de la Corte Suprema", señalaron las fuentes.

En cuanto a la privatización de Aerolíneas Argentinas, indicaron que "es incierto" que se incluya en el temario de las sesiones extraordinarias, ya que "está supeditada al Presupuesto 2025".

Las medidas que exigen los gobernadores "aliados"