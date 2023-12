Así es el bastón presidencial que Juan Carlos Pallarols diseñó para Javier Milei

Presenta un tamaño promedio de 90 cm, confeccionado con madera de urunday y plata. En su diseño tiene 24 cardos, uno por cada provincia más CABA, sumado a tres pimpollos sin florecer, en alusión a las Islas del Atlántico Sur.

baston presidencial.jpg El bastón diseñado por Juan Carlos Pallarols presenta un tamaño promedio de 90 cm, confeccionado con madera de urunday y plata.

“Yo lo entrego en la oficina de ceremonial y ellos después hacen lo que creen conveniente. Como no hay una Ley que indique el uso y la forma del bastón, puede pasar cualquier cosa. Puede ser que no lo quiera usar, que quiera otra, que quiere los dos o incluso tres”, señaló Pallarols en Radio Mitre.

Luego recordó como fueron los inicios del uso de la pieza diseñada por parte de los presidentes: "Raúl Alfonsín me llama a mi casa, me dice 'yo quiero usar tu bastón, sé que hay otro dando vuelta, pero esta fiesta la organiza el gobierno saliente, yo no tengo nada que ver, pero si te puedo hacer invitar. Vos traé el bastón y cuando vea que tengo la banda puesta y ya hemos firmado todo y ya me entregaron un bastón, acercate que yo hago el cambio por el tuyo'”.

“Así lo hizo y luego lo usó toda su vida", detalló el orfebre que presentará su diseño de bastón presidencial al presidente electo y luego él decidirá si lo utilizará o no.

Así es el Museo Taller Pallarols, donde se forjan los bastones presidenciales

La familia Pallarols se destaca en la orfebrería desde el siglo XVIII, y luego de su desembarco a Buenos Aires en el año 1804, se erigió como una líder en la industria. Desde 1970 ocupa una casa en el barrio de San Telmo y recibe cientos de visitantes.

La colección que habita en el museo, explica Juan Carlos Pallarols, existe hace casi 300 años. Entre sus más grandes obras están los bastones presidenciales: están exhibidos los usados por Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, ya se trabaja para el próximo que portará el futuro presidente de Argentina.

Embed - CURIOSA BUENOS AIRES - Museo Pallarols

Además, Juan Carlos, dio detalles sobre su relación con Maradona y el particular homenaje que le hizo con una escultura de plata y cristal, que representaba a su amor por el fútbol y también a sus hijas.

"Cada objeto tiene una historia especial que con gusto compartimos con cada visitantes movido por la curiosidad", señala Juan Carlos en su web oficial.