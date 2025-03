Agustín Rombolá: "Todos los damnificados por la estafa de $LIBRA llegaron por el tuit de Milei"

"Presenté la denuncia a mi nombre, a los días fui a ratificarla a Comodoro Py y hace algunos días presentamos la querella a nombre de los damnificados. Estamos a la espera de la aceptación y en caso de que no lo acepten, presentaremos algún recurso que el sistema judicial permite", detalló este martes en diálogo con De Una .

Respecto a la presentación judicial explicó que "hay once argentinos que decidieron entrar al reclamo pero hablamos con más de cincuenta". "Son pibes que por miedo, reparo o preocupación con sus propios intereses no quisieron formar parte de la demanda. No olvidemos que estamos yendo contra el Presidente y socios", agregó.

En ese punto aseguró que ". No hay manera de que la gente no haya llegado a la inversión en la cripto sin haber visto ese tuit o sin tener información privilegiada de antemano. $LIBRA no era conocida, de hecho las compras se disparan con el tuit de Milei, se vuelven a disparar con el retuit. El volumen de compras se ve en ese momento y en las horas posteriores".

Luego hizo hincapié en que "desde la salida de la criptomoneda y el tuit de Milei pasó 1 minuto 22 segundos y en ese tiempo hubo compras de 3, 5, 7 millones de dólares".

Además, recordó otro hecho que vincula al Presidente con la criptomoneda: "El 17 de febrero Milei retuitea a Darío Epstein, un economista muy cercano, en donde sube un tutorial de cómo comprar $LIBRA. Ese retuit Milei después lo elimina y Epstein da una excusa tristísima sobre lo complejo que era comprar $LIBRA. En ese período en donde retuitea y saca el retuit el precio se triplica".

"Hay dos aristas importantes: por un lado, esto de que estas compras demuestran que había gente con información privilegiada; por el otro, el gancho además de la cuenta oficial de Milei es la mentira que él introduce en la finalidad del proyecto. Eso de que 'la inversión va a servir para financiar proyectos nacionales y con eso vamos a poder sostener a los emprendedores argentinos'", agregó remitiéndose a la justificación elaborada por el jefe de Estado para alejarse de toda responsabilidad en el tema.

"Esa es la parte fundamental de la estafa porque requiere el desapoderamiento voluntario de la gente y el otro componente fundamental que es el ardid o el engaño que está en esto del financiamiento", concluyó.