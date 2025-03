Escándalo $LIBRA: Estados Unidos avanza con citaciones judiciales y pedidos de información

La causa en Estados Unidos está generando un gran interés, con publicaciones en The New York Times y The Wall Street Journal. Los primeros pasos de la investigación incluyen la emisión de citaciones a plataformas digitales como Kraken, ByBit y Solana para obtener datos sobre billeteras y usuarios sospechosos.

En Argentina, la jueza federal María Servini delegó el caso al fiscal Eduardo Taiano, quien ha solicitado información al Banco Central (BCRA) y a otras empresas. La investigación busca determinar los roles de Javier Milei, Hayden Mark Davis y otros individuos en la creación y el lanzamiento de $LIBRA.

El Departamento de Justicia también ha recibido un "informe de operaciones criminales" relacionado con $LIBRA, que alega una posible pérdida de entre $87 y $107 millones que afectaron a inversores en Argentina, Estados Unidos y otros países. Este informe menciona específicamente el papel del presidente Milei en la promoción de $LIBRA.

El paradero actual de Hayden Davis es desconocido. Ha contratado representación legal tanto en Estados Unidos como en Argentina y se le ha aconsejado que evite más entrevistas con los medios. Davis admitió en entrevistas anteriores haber manipulado el precio de $LIBRA y otra moneda meme, $Melania, y haber compartido información privilegiada.