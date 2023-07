La agenda de los políticos cada vez más lejos de la gente

Uno de los factores clave que ha contribuido a esta desconexión es la falta de empatía y preocupación real por los problemas de la ciudadanía. La política termina inexorablemente perdiendo su razón de ser si los líderes políticos se centran en sus propias agendas y prioridades, dejando de lado las necesidades y preocupaciones reales de la población. Dicho en términos más crudos: estamos asistiendo a largas y tediosas luchas de poder, por el poder mismo. La retórica política está enfrascada en la confrontación y la polarización, lo que dificulta el diálogo constructivo y aleja aún más a los ciudadanos.

La contienda no se cristaliza en oficialismo versus oposición. Los enfrentamientos más descarnados se dan puertas adentro de cada una de las coaliciones que se disputan el próximo gobierno.

En el libro la Ciencia política, Marcel Prélot nos dejó una reflexión interesante sobre la noción de Estado y Gobierno. “El Estado -dice el autor francés, docente y politólogo- domina el campo de lo institucional y engloba el conjunto de las restantes instituciones sin estar comprendido en otra institución tan sólida, coherente y rigurosa como el Estado mismo. El Estado se expresa por medio de los individuos o de los grupos que tienen el poder de decidir en su nombre y que son también instituciones”.

Lastimosamente, ninguno de nuestros dirigentes actuales ha demostrado tener un ápice de conciencia para comprender y ejercer el poder en línea con dicha reflexión. La apropiación del Estado-Gobierno parecería ser la regla dominante. No importan los principios ni la gente, solo importa llegar.

La política solo habla de sí misma. El diálogo abierto y transparente entre los dirigentes y la población se ha roto; ha dejado de existir. Y los que tienen y tendrán la responsabilidad de conducir los destinos del país no perciben que la gente no tolera una sola afrenta más. El hambre, la miseria y el desasosiego, son demasiado angustiantes como para soportar que un grupo de insensibles siga tirando de la cuerda.

La carencia de liderazgos efectivos es uno de los problemas de fondo. No hay herederos. No hay figuras convocantes que despierten interés o una pizca de ilusión porque la propia ineptitud, tanto del oficialismo como de la oposición, no ha sabido preparar a nadie para la sucesión. No es una justificación válida, es, más bien, una descripción de la realidad.

Los líderes políticos deberían escuchar activamente las necesidades y preocupaciones de la población, y trabajar en la implementación de políticas públicas que reflejen los intereses generales. En lugar de esto, todas las mañanas nos despertamos con la certeza de que la catarata de peleas, agravios y discusiones de peluquería inundarán -una vez más- las páginas de los diarios. Los candidatos lavan sus trapitos al sol y dirimen sus internas a cielo abierto, en un espectáculo decadente al que solo le cabe una palabra: vergüenza.

