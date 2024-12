Tras el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, aparecieron nuevas amenazas a directivos de aseguradoras

Las autoridades están en alerta tras la aparición de varios carteles con amenazas a los directores ejecutivos del sector de salud, con imágenes de cado uno, nombre y apellido. Además, con ciertas frases del estilo: " Negando atención médica por beneficios corporativos. Los CEOs de salud no deberían sentirse seguros" o "negar, rechazar, deponer".

La Policía de Nueva York investiga quienes fueron las personas que colocaron estos carteles, que hasta el momento parece un misterio. El asesinato de Brian Thompson, el CEO de UnitedHealthcare, desató una serie de cuestionamientos a cómo funciona el sistema de salud norteamericano.

Luigi Mangione 12-12-24.png

Luigi Mangioni, el presunto asesino, fue detenido con un documento de tres páginas que explicaba los motivos del crimen. "A las autoridades federales, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una investigación larga, declaro claramente que no estaba trabajando con nadie", expresó el joven de 26 años.

Magioni tenía un dolor de espalda crónico desde el año 2022, por un desplazamiento de las vértebras y que fue detenido, además de niebla mental y sus dolores no le permitía caminar sin medicación.

Qué dice el manuscrito sobre el crimen del CEO de UnitedHealthcare

"A las autoridades federales, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una investigación larga, declaro claramente que no estaba trabajando con nadie. Esto fue algo bastante trivial: un poco de ingeniería social básica, diseño asistido por computadora (CAD) elemental y mucha paciencia. El cuaderno, si está presente, tiene algunas notas dispersas y listas de tareas pendientes que iluminan la esencia de todo. Mi tecnología está bastante protegida porque trabajo en ingeniería, así que probablemente no haya mucha información allí.

Lamento cualquier conflicto o trauma causado, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo buscaron. Un recordatorio: los Estados Unidos tienen el sistema de salud más caro del mundo, pero estamos aproximadamente en el puesto 42 en esperanza de vida. United es la [indescifrable] empresa más grande de los EE.UU. por capitalización de mercado, solo detrás de Apple, Google y Walmart. Ha crecido y crecido, pero, ¿y nuestra esperanza de vida? No, la realidad es que estos [indescifrable] simplemente se han vuelto demasiado poderosos y continúan abusando de nuestro país para obtener enormes beneficios porque el público estadounidense les ha permitido salirse con la suya.

Obviamente, el problema es más complejo, pero no tengo espacio, y francamente no pretendo ser la persona más calificada para exponer todo el argumento. Pero muchos han señalado la corrupción y la avaricia (por ejemplo: Rosenthal, Moore) hace décadas, y los problemas simplemente persisten. No es un problema de falta de conciencia en este punto, sino claramente un juego de poder en marcha. Evidentemente, soy el primero en enfrentarlo con tanta brutal honestidad".