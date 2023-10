Israel se prepara para atacar Gaza mientras le da forma a su Gobierno de coalición con la oposición

Live Blog Post

Padre de los hermanos argentinos desaparecidos en Israel: "Tenemos que estar preparados para lo peor"

Itzik Horn, padre de Iair y Eitan, los hermanos argentinos desaparecidos en Israel tras el ataque de Hamás, narró la pesadilla que vive sin tener noticias sobre la situación de sus hijos. "Es una sensación horrible, no sabés qué pasó. Estoy esperando que alguien me llame y me diga: 'Señor, sus hijos están muertos'. Bueno, por lo menos saber eso", reveló. Sin embargo, conserva la esperanza: "Les diría que tengan confianza, que en algún momento van a volver a casa, que esa es una esperanza que también tengo y que me mantiene vivo".

C5N en MEDIO ORIENTE: HABLA ITZIK HORN, PADRE de PADRE de los HERMANOS DESAPARECIDOS

Desde Ascalón, ciudad del sur israelí que viene sufriendo bombardeos desde el fin de semana, Horn dialogó con C5N sobre su día a día y la incertidumbre que vive a partir de la ausencia de sus hijos.

"Nosotros presumimos que están secuestrados, pero no tenemos ninguna información oficial. El sábado, después de que informaron que los terroristas habían entrado al kibutz donde vive Iair, que está pegado al alambrado, ya no había manera de comunicarse", contó.

"Cuando dijeron que el Ejército había retomado el control del kibutz, llamé y llamé pero no contestaba. Al día siguiente, insistí en llamarlo pero tampoco contestaba. A veces uno como padre tiene una corazonada. Llamé al mejor amigo de Iair y me dijo 'no están'. Ahí me enteré de que estaba Eitan de visita. Él no vive en el kibutz, vive en la ciudad de Beerseba y vino a pasar el fin de semana con su hermano", relató.