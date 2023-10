El embajador israelí aseguró que están "en contacto" para "conocer la situación de los argentinos"

Eyal Sela, embajador israelí en Argentina, explicó que, si bien "hay gente que no quiere ver imágenes de sus seres queridos brutalmente asesinados, es importante mostrarlas para que la gente sepa de qué se trata".

Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina , aseguró que se encuentra en contacto con autoridades para conocer la situación de los argentinos que se encuentran en su país luego del salvaje ataque del grupo terrorista Hamas en Gaza del sábado . "Nuestra responsabilidad es defender a nuestro pueblo y que estos eventos no ocurran más" , subrayó, y explicó que, si bien "hay gente que no quiere ver imágenes de sus seres queridos brutalmente asesinados, es importante mostrarlas para que la gente sepa de qué se trata" .

El funcionario dialogó este lunes con C5N , luego de un fin de semana atravesado por las noticias sobre las consecuencias del atentado. Sobre los argentinos afectados, explicó que "en esta zona viven algunos de los israelíes que emigraron desde Argentina. No tenemos la información específica, estamos buscando. Algunos están muertos y tenemos que asegurar quién es cada uno, otros son rehenes . Vemos que en medios argentinos salen algunos nombres, pero todavía no podemos confirmar".

"En Medio Oriente hay dos grupos: los que buscan la paz y tener derechos humanos, entre ellos Israel, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y muchos de los palestinos; del otro lado están aquellos que viven en el pasado, que no quieren derechos para minorías, que buscan hacer ataques terroristas en todo el mundo, que están buscando una oportunidad para hacer sus ataques", definió Sela.

El embajador ilustró la situación que se vive con lo que le ocurre a su hija. "Están lanzando miles de misiles, que llegan a la zona donde vive ella, cerca de Tel-Aviv. El sábado llevó a mi nieto y bajaron a la habitación segura de su casa. Tienen 90 segundos para ir hasta que el misil impacta sobre su apartamento", describió.

"Hamas es una organización criminal que busca objetivos civiles: aeropuertos, edificios. Las imágenes son de guerra, estamos dando todo el apoyo que podemos. Intentamos dar apoyo psicológico a los sobrevivientes. Haremos todo lo posible para dar seguridad a todos los que viven en Israel", afirmó.

"Entraron a las casas, mataron niños. Hay que condenar tajantemente todo el terrorismo de Hamas. Hay gente que no quiere ver imágenes de sus seres queridos brutalmente asesinados. Pero es importante mostrarlas para que la gente sepa de qué se trata", señaló.

"No puedo hablar del futuro. Respecto a Israel, es nuestra responsabilidad defender a nuestro pueblo y que estos eventos no ocurran más. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir", enfatizó Sela.