Radiografía de Francia: fortalezas y debilidades del seleccionado más regular de los últimos 25 años

Y será Francia , nomás. Argentina vs Les Bleus, este domingo, a las 12, en Lusail. Dos equipazos frente a frente. Y dos estrellas también, casi a pedido de FIFA: Messi vs Mbappé , dos compañeros con dos perfiles distintos. No podía ser de otra manera. El seleccionado más regular de los últimos 25 años en el fútbol mundial, tenía que estar, otra vez.

Un rival rico en lo colectivo y lo individual, con variantes, muy bien trabajado y pragmático, que sabe jugar con y sin la pelota, que tiene a su as de espadas (Mbappé), pero no depende de él. Ni de nadie. Se le fue el todoterreno Kanté y lo reemplazó. No estuvo Benzema, uno de los tres mejores jugadores del mundo, y casi que no lo extrañó.

Un verdadero equipo con algunas figuras en alto nivel, como los centrales Varane y Konaté, con un arquero sólido y experimentado como Lloris, con dos laterales de nivel (Theo Hernández y Koundé), con un volante de elite como Tchouameni, con un Griezmann que entiende todo y es el termómetro del equipo, un Dembelé que sería la figura en cualquier otro equipo, un 9 con mezcla de oficio-calidad como Giroud y el distinto, claro, Mbappé. Juega habitualmente un 4-4-2, aunque puede variar y cambiar. El esquema y la forma de jugar. Su fortaleza es el juego directo y veloz. No dejar que Griezmann maneje el juego será una clave, aislar y contener a Mbappé, la otra.

Ojo, debilidades tiene. A veces cede terreno, deja que le manejen la pelota y pierde concentración e intensidad. Deja momentos que se pueden aprovechar, como hoy los tuvo Marruecos, que mereció el empate durante el segundo tiempo pero le faltó claridad en el área. Defensivamente es muy bueno en el 1 vs 1, pero no tanto en lo colectivo. Hoy Marruecos abrió grietas tocando y tocando.

Será un partido de detalles. Que Francia esté enfrente, una potencia que en estos 25 años logró dos Mundiales (1998 y 2018), fue subcampeón en otro (2006) y también logró una Eurocopa (2000) y otro segundo puesto (2016), es un plus…

Que sea el nuestro, que sea el de Messi.