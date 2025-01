Tiene 84 años y, junto con su pareja, mantienen un físico privilegiado: cuál es la rutina que siguen

A lo largo de su vida, Phil ha absorbido no solo la pasión por el ejercicio de sus abuelos , sino también muchos de sus hábitos saludables . Uno de los más notables es la tendencia de su abuela a caminar largas distancias . Aunque él no siempre camina hasta el supermercado, ha adoptado pequeñas costumbres, como estacionar lejos de las entradas para caminar más, algo que cree haber heredado de ella . A continuación, te contamos más detalles sobre su rutina y estilo de vida que hacen que hoy en día tenga un formidable estado físico corporal .

66d991391d8d2deb96b918f6.jpg

Cómo es la historia de los abuelos del exjugador de rugby canadiense Phil Mackenzie

Detrás de la fama que han ganado en redes sociales, se encuentran las asombrosas rutinas que los abuelos de Phil Mackenzie practican regularmente, rompiendo estereotipos sobre la actividad física en la tercera edad. Su abuelo, a sus 84 años, realiza 500 flexiones tres veces a la semana, levanta pesas cinco veces por semana y usa la elíptica tres veces a la semana. Por su parte, su abuela, con 80 años, camina dos horas diarias, demostrando que la consistencia y la dedicación pueden hacer una gran diferencia en la calidad de vida, independientemente de la edad.

El fitness ha sido un pilar fundamental en la vida de Phil Mackenzie, y él acredita este estilo de vida a la profunda influencia de sus abuelos. Mackenzie recuerda cómo su abuelo comenzó a levantar pesas desde los 18 años, mucho antes de que fuera una tendencia popular, y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Esto inspiró a Phil, quien empezó a levantar pesas a los 14 años, y desarrolló un amor por el ejercicio al observar la disciplina y constancia de su abuelo.

images (62).jpg

Durante décadas, los abuelos de Mackenzie no solo han mantenido una rutina de ejercicios, sino que también se mantuvieron activos en general. Su abuelo trabajó físicamente toda su vida, ayudando a renovar casas y participando en actividades que requerían gran esfuerzo físico. Incluso corrió una maratón con botas de trabajo solo para probarse a sí mismo.

Para Mackenzie, mantenerse en forma no es solo una cuestión de bienestar personal, sino una forma de garantizar que podrá participar activamente en la vida de sus hijos. “Quiero poder hacer cualquier cosa por mis hijos”, comenta en sus publicaciones, resaltando que no puede imaginarse una vida en la que no tenga la capacidad física para acompañarlos en sus actividades. Aunque no busca forzarlos a practicar deportes o hacer ejercicio, sabe que al ver a su padre entrenar con regularidad, sus hijos aprenderán a valorar la actividad física como parte de su vida diaria.