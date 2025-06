Soy experto en longevidad y este es el alimento que debés comer seguido para vivir 100 años

Los cinco pilares de la dieta para la longevidad son, según el especialista, "las verduras, los cereales, tubérculos, frutos secos y porotos". En esa línea, respecto a los últimos dos alimentos recomendó ingerir dos tazas para aumentar la expectativa de vida por cuatro años. En cuanto a carne y alimentos derivados del animal, explicó que consume pero no tanta cantidad como si lo hace con alimentos basados en plantas.

Los porotos son uno de los alimentos más recomendados por expertos debido a sus propiedades; cuenta con grandes cantidades de carbohidratos de absorción lenta, así como ácido fólico, tiamina o niacina, y también magnesio, potasio, zinc o fósforo. Por otra parte, también tienen un bajo índice glucémico, lo que les hace aptos para los diabéticos y son ricos en fibra, lo que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y el crecimiento de los valores del colesterol.

El poroto es de origen americano, específicamente de México. Su descubrimiento hace miles de años lo volvió un alimento esencial para las comunidades latinoamericanas, y su adaptación a diversos ambientes, desde zonas áridas hasta zonas más húmedas, hizo que sea una garantía en todas las comidas.

Hoy en día, los porotos forman parte de la cultura latinoamericana. Asimismo, se pueden incorporar fácilmente a nuestra dieta, como por ejemplo en guisos -las fechas patrias son ideales para comer locro-, y hasta como acompañante de tartas, arroz y carnes. Por otra parte, sus formas de preparación pueden variar, ya que se puede hacer de forma clásica al vapor o incluso en escabeche.

