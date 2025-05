Qué dicen los expertos sobre el trato a las mascotas como si fuesen hijos: ¿está mal?

Este fenómeno de “humanización” no es inocente: puede generar consecuencias no deseadas tanto en su conducta como en su salud mental. Freepik

Tal es el impacto en la conformación del entorno cotidiano, que en algunos países hay ciudades con más mascotas que niños. Además, ya no son pocos los casos en donde se pueden ver perros con ropa, viajando en cochecitos o participando de costumbres humanas como dormir en la cama o sentarse a la mesa. Pese a eso, este fenómeno de “humanización” no es inocente: puede generar consecuencias no deseadas tanto en su conducta como en su salud mental.