El galgo, entre las razas de perros más maltratadas del mundo: cómo y dónde adoptarlos

Si bien hay millones de perros que viven en la calle, hay una realidad preocupante que afecta a ciertas razas: son usados como objeto, expuestos a la caza, a las corridas y luego son descartados. Esta es la realidad que afecta a este linaje canino en particular.

Por qué los perros se sacuden cuando están mojados: no es solo una reacción

Esta raza tiene la particularidad de tener una gran velocidad y agilidad, y se enfrentan a condiciones de vida extremadamente duras, que incluyen hacinamiento, falta de atención veterinaria y tratos excesivamente abusivo. Cuando dejan de ser útiles para estas actividades, muchos galgos son abandonados, sacrificados o sometidos a prácticas inhumanas.

Galgo

Actualmente, hay varias ONG en el país que ayudan a rescatar galgos que fueron abandonados o que se encuentran en campos privados para ser utilizados para las corridas. Una de ellas es la ONG Adoptá a un galgo en Argentina, que se encarga de recuperarlos y de llevarlos a hogares en tránsito que ayuden con su rehabilitación física y psicológica.

“El primer trabajo de la ONG fue concientizar a las personas que los galgos son perfectos compañeros de vida, son mascotas como otras, no hay diferencias entre un galgo, un caniche, un mestizo, un callejero, tienen infinito amor para dar. No son perros deportistas, no necesitan entrenamiento. Llevó mucho trabajo de concientización”, explicó Alejandra, la creadora de Adoptá a un galgo en Argentina.

Indicó que “el principal uso de los galgos en este momento es en la caza, se usan para cazar liebres, si bien en Buenos Aires está prohibido por el código rural y la multa es una contravención, no secuestran a los galgos por eso. Después las carreras, que, si bien fueron prohibidas por suerte y, gracias al esfuerzo de muchas personas, no podemos ignorar que existen carreras en el interior. Se sigue realizando y si se hace en una carrera de galgos en un campo privado, es difícil saberlo”.

Galgo Redes sociales

En 2016 se reglamentó la Ley 27.330 que indica que está prohibido en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza. Y, de realizarlas, el responsable será reprimido con prisión de tres (3) meses a cuatro (4) años y multa de cuatro mil pesos ($4.000) a ochenta mil pesos ($80.000).

Respecto a la caza, Alejandra detalló que, “junto con los dogos, los galgos son utilizados para cazar jabalíes y ñandúes. Utilizan a los galgos por la velocidad y los dogos intervienen para cazarlos. Todos terminan muy lastimados. Obviamente, el jabalí es un animal muy grande y lastiman. La mayor parte de las veces suturan a los animales en las mismas camionetas, son una carnicería horrible, se espera que pueda prohibirse la caza, sería ideal, pero lo veo difícil porque es un negocio”.

Día del animal: cuál es la tarea de los hogares de tránsito para los galgos maltratados

En cuanto al trabajo que realiza la ONG, Alejandra contó que no tienen refugio y que trabajan con hogares de tránsito: “La familia de tránsito les da esa seguridad y, en el caso de que lleguen con problemas para alimentarlos por bajo peso, los ponen en condiciones de ser adoptados. Las familias de tránsito son la cosa más maravillosa que existe. Se siguen sumando y es parte fundamental de la ONG”.

“Antes de dar en adopción a un galgo, la gente nos envía un email solicitando la adopción de algún galgo. Nosotros los damos en los lugares donde podemos acceder a una visita, al hogar y en lo que es el interior y la gente del interior o lugares donde no tenemos alcance, fomentamos que adopten en sus lugares, en sus zonas. Hay gente que no saben que existen refugios en sus ciudades. No solo dar en adopción, sino que la gente adopte en los lugares donde viven”, sumó.

Galgo

En el marco del Día del Animal, un grupo de activistas llamado El Arca de Homero convocó, junto con más personas, a marchar este 29 de abril a las 17 al congreso para pedir que se reformule la Ley 14.346 para pedir “cárcel para los maltratadores”, algo que apoya el presidente Javier Milei.

Qué dice la Ley contra el maltrato o actos de crueldad a los animales

Fue sancionada en 1954 e indica que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

Qué es considerado maltrato animal

No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos.

Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas.

Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas.

Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado.

Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos.

Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

Qué es considerado crueldad animal

Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello.

Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad.

Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada.

Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia.

Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones.

Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato.

Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad.

Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales.

Ante esto, la voluntaria explicó que: "’Cárcel para los maltratadores’ sería ideal, pero no solo para los galgos. El maltrato es infinito, estamos hablando de las jineteadas que son un espectáculo terrible, que se hace en eventos como Jesús María, avalados por el Gobierno. Debería tener una coherencia y que el maltrato sea generalizado para todo. Que algo tan grave como la jineteada no sea avalada de manera nacional cuando está a la vista de todos, el maltrato”.

Galgo

El trabajo de la ONG en particular es arduo y cuenta con “proteccionistas y refugios del interior, trayendo galgos y dando en adopción. Una vez que están recuperados, van a un hogar de tránsito o una veterinaria. Tenemos dos galgos internados, los gastos son altísimos".

La página de Instagram es @adoptaungalgo y se puede colaborar económicamente. "No tenemos ningún tipo de ayuda económica de nadie, excepto gente voluntaria que dona cuando puede y cada dos meses hacemos eventos donde vendemos artículos que nosotras mismas realizamos hechos por voluntarias que sirve para apoyar. Para pagar guarderías, pagar educadores si hay galgos que tienen un problema de comportamiento. Las voluntarias que nos ocupamos de armar artículos, abrigos, todo lo que puedan necesitar y con eso se cubre lo que se puede de los galgos", concluyó.

A pesar de las leyes que prohíben estas prácticas, la realidad muestra que aún queda mucho por hacer. Las organizaciones trabajan incansablemente para rescatar, rehabilitar y encontrar hogares amorosos para estos nobles animales. La concientización y el apoyo comunitario son esenciales para erradicar el maltrato y promover una cultura de respeto y cuidado hacia todos los seres vivos. Por eso, en el Día del Animal, es crucial reflexionar sobre nuestro rol en la protección de los derechos de los animales.