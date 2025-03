Pagan 1.900 dólares por mes por un trabajo remoto: cómo aplicar

El puesto a cubrir es el de Administrador de Ventas para Estados Unidos que tendrá como objetivo ayudar al equipo comercial para mantenerse eficientes y organizados. El horario laboral es flexible, ya que el empleado podrá trabajar de seis a ocho horas al inicio, con la posibilidad de reducirlas a cuatro después de tres meses.

Hombre trabajando Freepik

De qué se trata la propuesta de trabajo

Las tareas a realizar en esta posición son:

Mantener registros de Hubspot precisos y actualizados, incluidos paneles, contactos y datos de oportunidades.

Realizar un seguimiento e informar sobre KPI como el volumen de clientes potenciales, las tasas de conversión, el rendimiento de los socios y las métricas del ciclo de ventas.

Apoyar a los directores financieros mediante la creación de diapositivas de análisis financiero con plantillas e informes de determinación del alcance previo utilizando recursos internos (por ejemplo, TGG U).

Diseñar y dar formato a propuestas pulidas en Google Slides que estén listas para el cliente y en sintonía con la marca.

Asegurar de que todas las propuestas cumplan con los estándares de control de calidad internos.

Optimizar plantillas de ventas, rastreadores y documentación en Google Workspace (Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones).

Requisitos del empleo

Sólidos conocimientos de contabilidad y matemáticas: cómodo trabajando con informes financieros, pronósticos e KPI.

Habilidades avanzadas en Google Slides y Google Workspace: experto en diseño de diapositivas, formato y gestión de plantillas.

Orientado a los detalles con excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo.

Experto en diseño: disfruta creando materiales limpios, profesionales y visualmente atractivos.

Proactivo, receptivo y orientado al trabajo en equipo con fuertes habilidades de comunicación.

Hombre trabajando Freepik

Cómo aplicar al trabajo y ganar en dólares

Para aplicar a esta convocatoria, se debe ingresar a LinkedIn y buscar el perfil de TGG. Tras pulsar en la pestaña de empleos, dirigirse a la vacante de “Sales Administrator for the US Remoto ARG”. Para finalizar, postularse con el botón de solicitud sencilla y completar con los datos requeridos por el sitio.