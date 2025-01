Nuevo año, mejores hábitos: cómo sostener una rutina saludable por más tiempo

Las promesas que nos hacemos al iniciar enero muchas veces no llegan a mayo, según los especialistas en el comportamiento humano. En otras palabras, lo más difícil de los cambios no es tanto definir que queremos y empezar, sino sostenerlos en el tiempo.

La licenciada en psicología Gabriela Pasquali (MN 35872) detalló a C5N que hay varios factores que hacen posible lograr cambio de conductoras para estar y sentirnos mejor: "Los hábitos no tienen que ver con alcanzar metas u obtener algo, sino con convertirnos en alguien. Es decir, los hábitos tienen que ver con nuestra identidad, con la persona en que nos queremos convertir".

Para comenzar y sostener nuevos hábitos es importante recordar que todas estas actividades requieren un trabajo y un esfuerzo Redes Sociales

"No es lo mismo decir quiero leer más que quiero ser lector. Si lo que queremos cambiar esta alineado a la persona en que nos queremos convertir, tendremos muchas mas chances de éxito. Luego solo restara definir el proceso por el cual lo haremos y la meta llega sola. Es decir, el proceso es al revés", remarcó la profesional.

Por otro lado, esos cambios se van dando gradualmente y al principio requieren de una cuota grande de esfuerzo sin resultados visibles a cambio. El ejemplo que dio Pasquali es cuando se arranca el gimnasio, lo más probable es que el primer tiempo me duela todo, tal vez hasta me sienta peor al principio y encima cuando me mire al espejo hay grandes chances de que no vea ningún cambio.

"La magia está en que si sabemos esperar, acá la paciencia es clave, un día parece que todos los cambios se materializan juntos. Hay que desarrollar la paciencia hasta pasar ese umbral critico", advirtió.

Cambio de hábitos: uno a la vez y en compañía

Según explicó la psicóloga clínica a C5N, los cambios tardan alrededor de un mes en asentarse, por lo que es importante que vayamos de uno a la vez, sino corremos el riesgo de saturarnos y no terminar haciendo nada. Es decir, que importa qué tan motivados estemos al momento de iniciar este proceso.

"Hay que darle un tiempo y lugar a los hábitos. Esto sucede cuando definimos un momento del día y como lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, voy a empezar a meditar 10 minutos todas las mañana después de desayunar. Hacerlo especifico nos ayuda a automatizarlo".

Pasquali explicó a C5N que cuando buscamos solamente metas como "quiero bajar de peso para el verano" no terminamos de conectar con las raíces mas profundas como ser, y después, generalmente pasa que se vuelve a lo mismo de siempre hasta el próximo verano. "Más que hábitos estamos persiguiendo objetivos específicos, y cuando los alcanzamos solemos volver a los viejos patrones", advirtió.

Para lograr un propósito es necesario un esfuerzo, un trabajo, poner una parte de nosotros en ese camino Redes Sociales

Preguntarse por el tipo de persona que se quiere ser, que es importante para uno, o cómo la persona se quiere ver de acá a 5 o 10 años ayuda a comprometerse con los motivos más profundos del cambio. Además, si ese intento por desarrollar un hábito se comparte y deja de ser una misión personal para pertenecer al grupo ayuda a que persista en el tiempo.