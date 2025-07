La escapada mágica cerca de Buenos Aires para hacer con niños en las vacaciones de invierno 2025

Este pequeño pueblo fue inaugurado en 1951 con una propuesta educativa y recreativa, donde los chicos pueden jugar a ser grandes: desde gobernar, legislar o administrar un banco, hasta cuidar animales en una granja o subirse a un tren. El entorno mágico permite a los niños divertirse y además aprender.

Dónde queda La República de los Niños

La República de los Niños es un gran parque que limita entre Cno. Gral. Belgrano, la C. 16, la C. 496 y la C. 501, en La Plata. Además, abre todos los días de 7 a 22 horas, con entrada y estacionamiento totalmente gratuitos

La República de los Niños cuenta con diversas atracciones que la hacen un destino único:

Juegos mecánicos para distintas edades.

para distintas edades. Zona de juegos areneros, ideales para el entretenimiento al aire libre.

ideales para el entretenimiento al aire libre. Granja educativa, con animales y actividades didácticas.

con animales y actividades didácticas. Paseos en barco por el lago.

por el lago. Estación de tren, que recrea el recorrido de una ciudad real.

que recrea el recorrido de una ciudad real. Senderos arbolados para andar en bici o hacer caminatas.

Cómo llegar a La República de los Niños

Existen diferentes formas de llegar a La República de los Niños. Si bien se puede llegar fácilmente con un auto, hay alternativas con el transporte público, como las líneas de colectivo 273, 338, 414, 518, el 10 y 17 Norte. Además, la estación Gonnet del tren Roca deja a los turistas a pocas cuadras del parque.