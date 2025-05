Esta es la mejor manera para reciclar el aceite y no contaminar el agua

El aceite vegetal que se utiliza en hogares y locales gastronómicos es un claro ejemplo al que atender. Una vez usado luego de freir o cocinar, es habitual descartarlo en cañerías, lo que termina en arroyos, ríos y mares. Desde los hogares se contamina el agua al arrojar aceite usado, entre otros residuos. Pero, si se guarda y recicla, puede ser materia prima de biocombustibles de segunda generación: recurso del que España es de los grandes productores mundiales.

aceite usado.jpg

Cómo reciclar el aceite y evitar la contaminación del agua

A pesar de que nuestro planeta está compuesto mayoritariamente por agua, solo el 2,5% es dulce y tan solo el 0,007% del agua existente en la Tierra es potable, es decir, apta para el consumo. La cantidad que se reduce año a año debido a la contaminación.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022, 6000 millones de personas (el 73% de la población mundial), se abastecían a través de un servicio de suministro de agua para consumo humano gestionado de forma segura, es decir, ubicado en el lugar de uso, disponible cuando se necesita y no contaminado. El restante 27% se proveía de otras fuentes no protegidas como agua proveniente de pozos o agua superficial no tratada en lagos, estanques, ríos o arroyos.

como-reciclar-el-aceite-quemado-de-auto.jpg

El agua contaminada es causante de una gran cantidad de enfermedades y, si bien es multicausal, un enemigo del agua del que poco se habla, pero cuyo uso se extiende a gran parte de la población es el descarte del aceite vegetal usado.

Es importante destacar, en este sentido que la escasez de agua potable representa un punto de conflicto que crece cada año a nivel global. Según ha difundido Statista, con los datos del Pacific Institute, de 2020 a 2023 se reportaron 543 pleitos a nivel mundial en los que el agua se utilizó como un arma o fue la causa o el objetivo de la violencia.

Los conflictos hídricos en los últimos cuatro años casi alcanzan el total de la década pasada, que fue de 629 casos.La empresa argentina DH-SH, dedicada desde hace 20 años a la logística y saneamiento de la industria aceitera, en conjunto con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), durante el 2022 ha realizado un estudio de investigación respecto de la gestión del aceite usado de cocina.

Así ha determinado que una de las principales fuentes de generación de este residuo en dicho país corresponde a los hogares. Según ha detallado la empresa, en Argentina se desechan 95 millones de litros de aceite vegetal usado por año, provenientes solo de los pequeños generadores (los hogares).

Esto debido a que la mayoría de los consumidores (un 56%) nunca separa este residuo, el 25% lo separa ocasionalmente y el 22% lo hace regularmente. Esto es, en la mayoría de los casos, producto del desconocimiento sobre cómo gestionarlo; algo que se extiende a los hogares españoles.

"Este residuo muchas veces se mezcla con comida, atrae ratones, insectos y obstruye las cañerías. Si el aceite no se solidifica, continúa fluyendo en el alcantarillado y llega a las plantas de tratamiento", ha explicado Ziomara Mathey Doret, Ingeniera Ambiental y analista ambiental de la firma DH-SH.

"Las plantas, al recibir contenido de aceite, enfrentan inconvenientes a la hora de tratar estos residuos. Los tratamientos son muy costosos y aumentan el tiempo necesario para tratarlos", agregó. Cuando el aceite usado no es tratado y se vierte directamente en un curso de agua natural forma una película sobre la superficie, impide el intercambio de oxígeno entre el agua y el aire, y afecta la vida acuática, incluyendo plantas y peces.

Con el objetivo de darle nueva vida a este residuo del que poco se habla, la empresa DH-SH, lleva adelante desde 2017 la campaña "Reciclá tu Aceite". La iniciativa incluye la instalación de puntos verdes para la comunidad en 15 provincias del país, la gestión de aceite vegetal usado para grandes generadores y la implementación de un programa de educación ambiental para escuelas.

Luego se encarga de su recolección y posterior traslado a la planta donde se acondiciona y se convierte en materia prima para la producción de biocombustible de segunda generación.

España es uno de los grandes productores de estos biocombustibles. Por lo tanto, además de abastecerse con recursos locales, obtiene la materia prima de empresas como DH-SH. Por ese motivo es fundamental considerar cómo reciclar el aceite y a dónde llevarlo.

Una vez utilizado, dejar enfriar el aceite y colocarlo en un recipiente plástico limpio, seco y con tapa .

. Conservar el recipiente de plástico con tapa , para seguir agregando aceite a utilizar para frituras.

, para seguir agregando aceite a utilizar para frituras. Una vez completo el recipiente, acercarlo a los puntos indicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).