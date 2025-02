El truco para que las hamburguesas no se encojan al cocinarlas.

El secreto para lograr una sabrosa hamburguesa está en elegir la carne ideal para realizarla. Con esto se conseguirá marcar la diferencia a la hora de preparar unas increíbles burgers caseras y siguiendo algunos consejos útiles para que no se achiquen ni se desarmen.

Para obtener una carne de hamburguesa perfecta y jugosa debe contener al menos un 20% de grasa, esto ayudará a mantener su estructura y que no reduzca su tamaño. No importa si se cocinan las hamburguesas en la parrilla, horno o sartén, lo cierto es que todos desean una carne tierna y jugosa y sobre todo que no sea pequeña. Por este motivo hay que seguir unos tips para que queden perfectas.