11 consejos imperdibles: cómo podés cuidar los neumáticos de tu auto para que se mantengan mejor en el tiempo

En esta nota te contamos once consejos fundamentales que son importantes que tengas en cuenta para cuidar los neumáticos de tu auto.

Uno de los componentes fundamentales del auto son los neumáticos , forman parte de su estructura y sin ellos no sería posible andar con normalidad. Además del chasis y la carrocería , también el motor es imprescindible para su funcionamiento.

A continuación, todos los detalles de como conservarlos de la mejor manera. Seguí leyendo esta nota.

images (58).jpg

Cuáles son los mejores consejos para cuidar los neumáticos de tu auto

Seleccionar los neumáticos adecuados al vehículo

Cada coche lleva los neumáticos que le encajan por sus características; en caso de duda, consultarlo en nuestro taller de confianza. Se recomienda una marca conocida: como dice el refrán, lo barato sale caro, de manera que esos neumáticos que se venden de fabricantes desconocidos ofrecen un precio muy bajo pero no van a tener la misma vida útil ni prestaciones.

Hinchar los neumáticos una vez al mes a su presión correcta

Se recomienda hinchar los neumáticos una vez al mes, y antes de un viaje largo. Circular con la presión adecuada reduce el riesgo de dañar los neumáticos, aumenta su vida útil, y ahorra combustible. Lo ideal es hacerlo con los neumáticos fríos (que no hayan circulado más de 4 kilómetros a baja velocidad) y si se comprueba en caliente hay que añadir 0,3 bar a la presión recomendada. La información sobre la presión no aparece en los neumáticos, sino en el manual de usuario del vehículo, o en el lateral de la puerta del conductor, o en el interior de la tapa del depósito de carburante.

Comprobar con regularidad el desgaste y profundidad de los neumáticos

Para garantizar el máximo agarre y tracción, los neumáticos no deben superar el límite de 1,6 mm de profundidad de la “escultura”, el dibujo de la rueda. Para ello hay que examinar los indicadores de desgaste que suelen venir en las bandas de rodadura.

Realizar una conducción prudente

Conducir sin acelerones ni frenadas bruscas, a una velocidad adecuada, sin cargar en exceso el vehículo, evitando golpes, roces en bordillos y subidas a aceras (y si no queda otra lo más despacio posible) además de cuidar los neumáticos reduce el consumo del combustible.

Mover el vehículo si está mucho tiempo estacionado

Si solemos estacionar el coche por largas temporadas se recomienda moverlo al menos cada dos semanas. De esta manera no solo se contribuye a tener en buen estado el vehículo, sino que la zona de la cubierta en contacto con el suelo no sea siempre la misma y no se vicie.

Proteger el vehículo de las condiciones extremas

Estacionar el vehículo en un lugar protegido del agua, el frío o el calor contribuirá a alargar la vida útil del neumático. También es conveniente limpiar el barro y la suciedad que pudiera tener.

Cambiar el neumático cuando sea necesario

La vida útil de un neumático depende de diversas variables, por lo que no puede darse un tiempo concreto. En todo caso, se recomienda pasar por el taller al menos una vez al año, se puede hacer coincidir con la revisión rutinaria, cuando cumplan cinco años. Y habría que cambiarlos pasados los diez años de su fecha de fabricación (que se indican en el propio neumático), aunque parezcan estar en buen estado. Este vídeo explica cómo saber la misma:

Embed - Durabilidad de los neumáticos Consejos Oponeo™

Cuidar las válvulas y tapones

Las válvulas y los tapones mantienen la estanqueidad y la presión correcta del neumático, además de alejar el polvo y la suciedad de su interior. Por ello es importante garantizar su buen estado.

Realizar el equilibrado y alineación de las ruedas

El equilibrado y alineación de las ruedas reduce el desgaste prematuro de los neumáticos y elimina las vibraciones, además de proteger la suspensión, dirección y transmisión del vehículo. Si notamos zonas de desgaste desigual en los neumáticos, o que el vehículo vibra, habría que llevarlo al taller para poner a punto dichos elementos.

Rotar las ruedas

Dado que los neumáticos traseros y delanteros no se desgastan por igual, se recomienda rotarlos, idealmente entre cada 12.000 km o cada seis meses. Aunque lo ideal es hacerlo en un taller profesional, uno mismo también puede realizarlo.

neumaticos.jpg

Reparar los neumáticos con un profesional

Si se ha dañado algún neumático, es fundamental llevarlo a un servicio técnico profesional para que lo desmonte e inspeccione con garantías. Si tienes dudas sobre cuándo debes llevar los neumáticos al taller.