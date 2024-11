La AGN detectó deficiencias y falta de coordinación en el reperfilamiento de la deuda

El informe fue presentado durante la sesión del Colegio de Auditores Generales, en la que participaron el presidente de la AGN Juan Manuel Olmos, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva. El mismo fue aprobado por unanimidad.

El trabajo llevado adelante por la Comisión de Supervisión de la Deuda Pública que preside el Dr. Fernández, encontró que la operación "derivó de una serie de deficiencias en la gestión de la deuda e impactó negativamente en las calificaciones de nuestro país, por considerarse que la Argentina estaba incumpliendo obligaciones soberanas".

"Como causas del problema, la AGN detectó que no hubo una coordinación efectiva entre la TGN, la ONCP y el BCRA para la gestión de las LETES; los programas financieros no fueron diseñados de acuerdo a estándares requeridos para una sana administración de la deuda y no existió una estrategia financiera que enmarque la gestión de las Letras del Tesoro", agregó.

Asimismo, se encontró que el auditado no elaboró procesos específicos que aseguren la eficiencia de la gestión de esta deuda ni efectuó el cálculo de riesgos financieros, los que no fueron considerados en sus decisiones de financiamiento a través de LETES, incumpliendo la normativa aplicable. Tampoco fue adecuado ni preciso el marco normativo relacionado con estos instrumentos.

Las cinco causas identificadas "exponen que la gestión de este endeudamiento no alcanzó los estándares óptimos de eficiencia y economía que necesita para cumplir con sus objetivos y lograr solvencia y sostenibilidad de la deuda pública a lo largo del tiempo".

Oferta Libre del transporte automotor de pasajeros

Por otra parte, durante la sesión del Colegio de Auditores, se aprobó por unanimidad una auditoría de gestión sobre la Modalidad Oferta Libre del transporte automotor de pasajeros, realizada en el ámbito del ex Ministerio de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

El período que auditó la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos que preside el Dr. Fernández, abarcó los años 2018 y 2019, extendiéndose hasta junio de 2020.

Los servicios de Oferta Libre son "actividades comerciales de transporte que se llevan a cabo, a costo y riesgo del operador, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entre ésta y los partidos que conforman el AMBA, como así también en ciertas Unidades Administrativas del interior del país delimitadas específicamente".

En esta auditoría se tomó como base de análisis los servicios prestados en el AMBA en razón de su significatividad, representatividad y disponibilidad de información.

Según indicó el auditor general Javier Fernández durante su exposición, se detectó que el Ministerio de Transporte no contó con una planificación estratégica en la que se encuentren previstas en forma detallada las políticas públicas aplicables a los servicios de transporte de Oferta Libre. En tanto, se verificaron debilidades en la gestión del registro y habilitación de los operadores, mientras que hubo una ineficaz fiscalización por parte de la CNRT.

El relevamiento realizado por esta auditoría "permitió además detectar debilidades en el proceso de planificación de las fiscalizaciones y en su etapa de ejecución; El Programa de Fiscalización Técnica Rápida -aprobado por Disposición 645/19- no fue aplicado a los vehículos afectados al servicio de Oferta Libre, y la gestión del régimen de penalidades para los servicios de Oferta Libre presentó debilidades que comprometen su eficacia".

La auditoría concluyó que las falencias y debilidades en materia de planificación, fiscalización y control de transporte automotor de oferta libre tuvo un impacto negativo en la calidad y seguridad de los servicios.