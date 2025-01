De cara a las elecciones: los tres escenarios a los que se enfrenta Javier Milei en 2025

"Hay vencimiento por más de U$S 14.000 millones y, si el Gobierno verdaderamente pretende generar una recuperación económica y de los ingresos, al tiempo que se continúa con el proceso de apertura comercial, habrá mayor demanda de dólares para importaciones. Será clave la negociación de un acuerdo con el FMI que puede actuar como un nuevo puente para 2025, y despeje vencimientos para los próximos años", analiza el estudio como punto de partida.

El escenario optimista

Federico Zirulnik, economista de CESO, afirmó a C5N que respecto a la posible apertura del cepo: "Obviamente que el escenario que nosotros ponemos como optimista es en el que más posibilidades tiene el Gobierno de eliminar las restricciones cambiarias”.

"El mejor escenario posible para el Gobierno sería llegar a las elecciones legislativas con una inflación en desaceleración, un tipo de cambio estable o al menos sin grandes sobresaltos, una brecha cambiaria controlada, acumulación de reservas y, especialmente, una verdadera recuperación de la actividad y de los ingresos", detalló el informe.

De todas maneras, aclaran que "la recuperación de estas variables, entraría en conflicto con los objetivos de acumular reservas y sostener una brecha cambiaria acotada", así como la contradicción entre el objetivo de continuar con la desaceleración de la inflación a partir de un fuerte proceso de apreciación cambiaria y la acumulación de reservas.

Para el economista, en el levantamiento del cepo "va haber una cuestión política". "Primero, el Gobierno necesita contar con los dólares suficientes, pero además debe decir si lo hace antes de las elecciones legislativas o no, teniendo en cuenta que si elimina las restricciones cambiarias y eso representa un salto en el tipo de cambio oficial posiblemente repercuta en el nivel de precios, aceleraría la inflación y quizá sea contraproducente para los objetivos electorales”, sumó.

El informe del CEPO sostiene que dichas contradicciones podrían ser resueltas a partir de un nuevo “puente” que, en simultáneo, le garantice los dólares suficientes para cumplir con los objetivos mencionados. El cual podría venir de la mano de un nuevo acuerdo con el FMI o de otro REPO con bancos internacionales.

El escenario intermedio

En este plano, si el Gobierno no llega a conseguir los dólares suficientes del FMI o si, por el grado de fragilidad externa que aún posee la economía argentina, acontece un "cisne negro" en la economía local o internacional, podrían ocurrir los dos escenarios menos favorables.

Desde CESO sostienen que el escenario intermedio es el que tiene más posibilidades de concretarse. El mismo se caracteriza por un acuerdo del Gobierno con el FMI, pero "los dólares obtenidos no son suficientes para consolidar la recuperación de la actividad económica y salarial y, al mismo tiempo, acumular reservas y sostener una brecha cambiaria acotada".

Esto daría lugar a que el Gobierno llegue a las elecciones legislativas con una combinación entre una recuperación económica parcial, pero con mayor presión sobre la inflación o sobre la brecha cambiaria (si se sostiene el cepo) o sobre las reservas (si se elimina el cepo); o con inflación y tipo de cambio estables, pero con la continuidad del estancamiento económico del segundo semestre de 2024.

"En cualquier caso, con efectos no deseables para los objetivos electorales", analiza el informe.

De todas maneras, Zirulnik explicó que "en el escenario intermedio me parece que no están dadas las condiciones para liberar el cepo. Puede pasar que se consigna un acuerdo con el FMI pero no el dinero que pretende el Gobierno, en ese caso parece que no van a lograr eliminarlo. Y si lo hacen, inevitablemente si va tener impacto sobre la inflación y sobre el tipo de cambio”.

El escenario pesimista

“El escenario pesimista el es más improbable. Hablamos de que, además de no conseguir los dólares, ocurra algún evento extraordinario o no esperado tanto en mercados locales como en internacionales", detalló el economista.

Entonces "eso podría hacer que no se cumplan ninguno de los objetivos y, obviamente, en cada uno de esos escenarios el efecto sobre las elecciones legislativas va ser distinto”.

En este caso, el Gobierno podría llegar a las elecciones de medio término con un panorama fuertemente adverso, donde no sólo no se recupera la actividad económica y los ingresos, sino que también se acelera la inflación y se profundiza la pérdida de reservas y el aumento de la brecha cambiaria.

