Pergolini apuntó contra la IA: "Nadie pensó que iba a ser tan caro, quedará solo como infraestructura" El dueño de Vorterix habló con Diego Leuco sobre el impacto de la inteligencia artificial en las compañías y la vida cotidiana, y sorprendió a todos.







Lo que era la nueva vedette del mundo de la tecnología se está mostrando como una herramienta cargada de problemas.

No solo la inteligencia animal no resulta tan eficiente como se esperaba -no hay grandes adelantes técnicos como se suponía gracias a ella- sino que el costo que tiene es tan desmesurado que no está resultando práctico su uso.

PERGOLINI: "La IA está teniendo un costo muy alto. Muchas compañías están volviendo a contratar humanos. Nadie esperaba que fuera tan caro" @Resumidoinfo https://t.co/xFvqLUVLqY — El Economista (@ElEconomista_) November 16, 2026 Mario Pergolini fue uno de los mayores difusores de sus bondades pero sorprendentemente ha vuelto sobre sus pasos.

En la entrevista que le realizó Diego Leuco cuestionó fuertemente su efecto en la sociedad y le auguró un futuro bastante modesto.